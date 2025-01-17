«القوز للفنون» يحتفي بالثقافة والإبداع 25 يناير الجاري

تنطلق الدورة 12 من مهرجان القوز للفنون، 25 يناير الجاري وتستمر لمدة يومين في السركال أفنيو. وتشرق دورة المهرجان لعام 2025 على مجموعة من المواهب المحلية والدولية عبر برنامج منتقى من العروض الموسيقية الحية، والمعارض الفنية، والأعمال التركيبية، والحواريات، وتجارب الاحتفاء بثقافة الطعام.

ويخصص المهرجان أيضاً برنامجاً ثرياً لإلهام زواره الأطفال وتحريضهم على الإبداع. وتقول غلدا غيلانتش، مديرة الفعاليات، والبرمجة، والشراكات في السركال أفنيو: منذ انطلاقته عام 2012 ومهرجان القوز للفنون ملتقى إبداعياً لكافة أطياف أهالي دبي ومجتمعاتها، وفضاء للتلاقي والاحتفاء بالثقافة.

على مر الأعوام تطور الحدث ليغدو وجهة ثقافية إقليمية وازنة، منطلقاً من جذوره الراسخة في المشهد المحلي للإمارات والمنطقة، يقدم المحفل منصة للفنانات والفنانين الدوليين مساهماً في صوغ مستقبل الإبداع. نفخر هذا العام بتقديم برنامج هو الأوسع في تاريخ المهرجان، حيث تتجلى الثقافة والفنون على رحابتها مع الإبقاء على المجتمع في قلب الحدث وصميمه.

نجوم

يشارك في الدورة المقبلة مجموعة من الفنانات والفنانين من أبرزهم: مغني الراب، والشاعر، والقاص السوري عمر أفندم، بتعبيراته الفنية التي تحاكي تجارب الهجرة وتشعباتها، وآمال مثلوثي، المغنية وكاتبة الأغاني التونسية ذات الصوت الصادح الذي يجمع في مداه وموسيقاه الأنغام العربية التقليدية ولمسات المعاصرة وتأثيراتها. ينضم للحدث أيضاً ثنائي فرقة يوما التونسية، صابرين الجنحاني ورامي زوغلامي، في رحلة موسيقية.

ويقدم الفنان الهندي، ساراثي كوروار، والشاعر والكاتب زيا أحمد، عرضاً فنياً فريداً، يحمل الشعر على متون الموسيقى المعاصرة ويقارب قضايا الهوية والانتماء. وعلى امتداد السركال أفنيو يقدم الفنان عبدالله النيادي «ذكريات نضرة»، عمل تركيبي يستلهم فيه رمزية موزعات المياه في الثقافة الإماراتية وذاكرتها الجمعية.

ويفاجئ الفنان البرازيلي زي تيبيدينو الزوار بعمل تركيبي يتماهى مع خصوصية المكان. وتعرض الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش عملها الضخم «رواق الكتب»، صورة فوتوغرافية موسعة تضيء على مكتبة خاصة لأحد أبرز جامعي الفنون ورعاتها في الإمارات.

معارض

بالتزامن مع الحدث، تفتح معارض السركال أفنيو ومؤسساته أبوابها مع جملة من المعارض الفنية المميزة. ويتصدر معرض «مسارات التحرر» للفنانة شيلبا غوبتا المشهد، فيما يعرض جاليري لوري شبيبي معرضاً فردياً للفنان فرهد أهرانية.

أما في جاليري «ذا ثيرد لاين»، فيقام معرض جماعي بعنوان «لا هنا ولا هناك» للقيمة ساناز عسکری، وفي جاليري غرين آرت معرض «قلاع اليوم» للفنان شوقي شوكيني.

ويقام في جاليري عائشة العبار معرض «معاملات سطحية» للفنانة إيمان الهاشمي، و«حياة جوال عبر ثقب إبرة» للفنان بهزاد خسروي نوري. وتستضيف سينما عقيل مهرجان ريل فلسطين السينمائي والسوق المرافقة التي تحتفي بالسرديات الفلسطينية.

حيث تعرض مشغولات يدوية ونكهات مستوحاة من التقاليد الفلسطينية. ويخصص المهرجان لزواره الصغار الورش الفنية التفاعلية، وجلسات القراءة، والأنشطة المجتمعية تنظمها مجموعة المؤسسات والمبادرات.