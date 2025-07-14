«المغتربون السوريون في الإمارات».. حكايات نجاح في أرض الخير والإبداع

قصص نجاح وتميز متنوعة لمعت في رحاب دولة الإمارات، واحة الخير والأمن والإنجاز، يرصدها كتاب «المغتربون السوريون في الإمارات»، لمؤلفه الصحفي سهيل بدرو حاطوم، الصادر مؤخراً عن دار ميتافيرس للنشر والطباعة والتوزيع في الإمارات،.

حيث يتناول الكاتب سير عمل وإنجاز وحياة عشرين شخصية سورية مغتربة في الإمارات، تمكنت من تحقيق أهدافها وترك بصمة متميزة في قطاعات الإبداع والعمل والعلم المختلفة، في: الطب، الهندسة، الأعمال، المحاماة، الفكر، الثقافة، والرياضة.

ويمثل الإصدار الجزء الأول من سلسلة متكاملة في الميدان يعتزم الكاتب إصدارها، حيث يسرد حاطوم في فصوله، حكايات أشخاص تسلحوا بالعزيمة والتحدي والإرادة الملهمة، فتخطوا شتى المصاعب، وتمكنوا من أن يصبحوا نماذج مهمة جديرة الاقتداء.

ويعرض الكتاب لأهمية ومكانة دولة الإمارات التي تتميز بكونها واحة إلهام وتحفيز ودعم لجميع المبدعين، حيث يجدون فيها أروع الفرص للعمل والنجاح وإثبات ذواتهم.

يذكر أن سهيل حاطوم، كاتب وصحفي سوري من مواليد 1979، حاصل على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق عام 2000، ويعمل في الصحافة منذ أكثر من 25 عاماً، وعمل كاتب محتوى ومدرباً إعلامياً معتمداً في دبي، ويقيم حالياً في دولة الإمارات منذ مارس 2024.