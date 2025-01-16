مجموعة «آرت دبي» تعلن عن تعيينات جديدة

أعلنت مجموعة «آرت دبي»، الشركة الرائدة في تنظيم البرامج الثقافية في منطقة الخليج، عن إجراء تعيينين جديدين ضمن فريق الإدارة العليا فيها، وتأتي هذه التعيينات في إطار جهودها، لتعزيز مكانتها في المنطقة، وتوسيع نطاق حضورها الدولي. ستتولى أليكسي جلاس كانتور، المدير التنفيذي السابق لـ«آرت سبيس» في سيدني، منصب المدير التنفيذي للشؤون الفنية.

حيث ستقود الرؤية والاستراتيجية الفنية للمجموعة، عبر جميع منصاتها الفنية، كما ستتولى دونيا جوتوايس، رئيسة العلاقات العالمية السابقة للمعارض في «آرت بازل»، منصب مدير معرض «آرت دبي». وستنضم كلتاهما إلى بينيديتا جيوني، وبابلو ديل فال في قيادة الشركة وبرنامجها المتنامي، الذي يشمل أكثر من ثلاثين مبادرة.

تطوير الشراكات

وستركز أليكسي جلاس كانتور في منصبها الجديد مديراً تنفيذياً للشؤون الفنية على تطوير الشراكات وبناء المؤسسات، والتعاون بشكل وثيق مع الفريق الحالي في «آرت دبي» وحكومة دبي لدعم البرامج الفنية المحلية وتعزيز التبادل الثقافي العالمي.

كما ستتولى مسؤولية قيادة المبادرات الرائدة، بما في ذلك برامج التكليف والتطوير المهني على مدار العام، مما يعزز التعاون الدولي لمجموعة «آرت دبي»، ويبرز المشهد الفني الديناميكي في الخليج على الساحة العالمية.

ويعزز العمل بشكل وثيق مع المؤسسات والفعاليات الثقافية الأخرى في المنطقة. وتتمتع أليكسي بخبرة واسعة في الإدارة العليا، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي لـ«آرت سبيس» بين عامي (2013 و2024)، حيث قادت عملية تجديد ضخمة بقيمة ملايين الدولارات، أسفرت عن إنشاء كيان حديث وتحويل المؤسسة، التي تتخذ من سيدني مقراً لها إلى مركز عالمي للإقامات والتعاون الدولي.

ومن بين إنجازاتها الفنية، تقديم مشروع «ديزاستريس» لماركو فوسيناتو في الجناح الأسترالي في بينالي البندقية التاسع والخمسين في العام 2022، والعمل كمنسقة لمعرض «إيكونترز» في «آرت بازل هونغ كونغ» بين عامي 2015 و2025.

وتنظيم معارض كبرى مثل المشاركة في تنظيم «تصادمات متوازية: البينالي الثاني عشر للفن المعاصر في جنوب أستراليا» في العام 2012 ومعرض «UN/LEARNING AUSTRALIA» في متحف سيول للفنون في العام 2021، وستتولى أليكسي مهام منصبها الجديد اعتباراً من أبريل 2025.

مكان لاكتشاف الفن

وستتولى دونيا جوتوايس منصب مديرة معرض «آرت دبي»، الذي يعد منذ تأسيسه في العام 2007 أهم تجمع فني دولي في منطقة الخليج، ومكاناً لاكتشاف الفن من مناطق جغرافية جديدة، وهي تتمتع بخبرة تمتد لعقدين من الزمن، حيث عاشت في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وعملت على نطاق واسع في عالم الفن الدولي.

في العام 2005 انضمت إلى متحف الفنون التطبيقية النمساوي في فيينا، حيث نفذت مشاريع ومعارض إقليمية ودولية، لتعزيز مكانة المتحف كونه مساحة رائدة للفن والتصميم والهندسة المعمارية.

بدأت دونيا جوتوايس عملها في «آرت بازل» قبل 12 عاماً، وشقّت طريقها لتصبح رئيسة العلاقات مع المعارض العالمية، لتنضم بعد ذلك إلى مجلس إدارة «آرت بازل» في العام 2022.

حيث كانت مسؤولة عن الإشراف على المشاركة في معارض «آرت بازل» الأربعة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات القائمة وبناء علاقات جديدة، إضافة إلى تنويع ملف المعارض، كما لعبت دوراً أساسياً في إطلاق «آرت بازل هونج كونج» و«آرت بازل باريس».

وبدعم من فريق «آرت دبي» الحالي ستجلب خبرة دونيا جوتوايس العالمية ومهارات الإدارة والعلاقات مع المعارض وعالم الفن زخماً جديداً، وحيوية متجددة في قيادة معرض «آرت دبي» إلى عقده الثالث.

وسيكون المنصبان الجديدان في دبي، حيث سيعملان إلى جانب بينيديتا جيوني، المدير التنفيذي لآرت دبي، التي ستركز على قيادة شراكات الأعمال والشركات الجديدة، وبابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي.

والذي سيركز بدوره على الفرص الدولية. وستقدم بينيديتا وبابلو نسخة 2025 من معرض آرت دبي، الذي سيقام في الفترة من 18 إلى 20 أبريل في مدينة جميرا، قبل أن تتولى دونيا إدارته في العام المقبل 2026.

وحول هذه التعيينات قال بن فلويد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «آرت دبي»:

«تأتي هذه التعيينات في وقت نتطلع فيه إلى توسيع نطاق حضورنا وتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة، فإن هذين المنصبين الجديدين يشكلان تغييراً جذرياً للشركة. نؤمن بأن خبرة دونيا العميقة وفهمها للعالم الفني العالمي وتركيزها على قيادة وتطوير المعرض ستعززان من أهمية هذا الحدث الفني السنوي الرائد.

بدروها ستقدم أليكسي مزيجاً استثنائياً من الخبرات الفنية العالمية والإدارية، إلى جانب تبنيها نهجاً تطلعياً يضيف إلى هذا منصبها الجديد مديراً تنفيذياً للشؤون الفنية. أنا واثق بأن مهاراتهما وخبراتهما ستتكاملان مع خبرات ببينديتا وبابلو، وأنهم معاً سيواصلون البناء على النمو الذي ميز العقد الماضي، وتوسيع تأثير مجموعة «آرت دبي» في عالم الفن المعاصر».