لطيفة بنت محمد: برج راشد أيقونة ثقافية وإبداعية وعلامة فارقة في تاريخ دبي

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن برج راشد أيقونة ثقافية وإبداعية وعلامة فارقة في تاريخ دبي ورحلتها نحو التطور والتنمية.

وقالت سموها أمس في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»: «افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، معرض «برج راشد»، بمشاركة أكثر من 30 فناناً، احتفاءً بالذكرى الـ 45 لافتتاح برج راشد».

وأضافت سموها: «يأتي المعرض ضمن «استراتيجية جودة الحياة في دبي»، وتنظمه الهيئة بدعم من منصة «سكة» كأول نسخة من «سلسلة دبي»، لتسليط الضوء على برج راشد كأيقونة ثقافية وإبداعية وعلامة فارقة في تاريخ دبي ورحلتها نحو التطور والتنمية، كما يجسد رؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الطموحة، التي وضعت اللبنة الأساسية لريادة دبي ومستقبلها».

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد افتتح المعرض، أول من أمس، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، إذ قاما بجولة في المعرض الذي يستمر حتى 2 مايو المقبل، اطلعا خلالها على الأعمال الفنية المتنوعة التي يتضمنها، حيث تسلط الضوء على مكانة برج راشد بوصفه رمزاً يؤرخ لنهضة دبي العمرانية ومسيرتها التنموية الطويلة وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات العصرية، حيث لا يزال يواصل دوره كمركز حيوي للأعمال التجارية والاقتصادية.

والتقى سموهما خلال الجولة عدداً من الفنانين المشاركين في المعرض.

ويأتي تنظيم معرض «برج راشد» بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز دبي التجاري العالمي، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.