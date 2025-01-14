«شمس للإبداع» ينطلق 6 فبراير

تنظم مدينة الشارقة للإعلام «شمس» خلال الفترة من 6 حتى 9 فبراير المقبل النسخة الثالثة لمهرجان «شمس للإبداع» 2025، في مركز أعمال شمس بمشاركة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، بهدف دعمهم وتسليط الضوء على مشروعاتهم ومواهبهم وأنشطتهم المختلفة.

وسيشهد مهرجان «شمس للإبداع» حفل تكريم الفائزين بجائزة شمس للمحتوى العربي، وهي جائزة تهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين الذين أثْروا المحتوى العربي وأحدثوا تأثيراً إيجابياً في مجالاتهم، كما تأتي الجائزة تقديراً للجهود المبذولة في تعزيز اللغة والثقافة العربية على المنصات الرقمية والإعلامية وتشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وقال راشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: إن تنظيم مهرجان «شمس للإبداع» يأتي انطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، وتوفير منصة لهم لعرض مشروعاتهم وإبداعاتهم المختلفة، وخلق بيئة تلهم المبدعين والفنانين المحليين، كما يشكل المهرجان فرصة هامة أمام المشاركين والفنانين لاحتضان أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة، وتحفيز روح الريادة لديهم في صناعة التغيير واستكشاف مصادر إلهامهم وإطلاق العنان لإمكاناتهم، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.

ويقدم المهرجان الذي يستمر على مدار 4 أيام مزيجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض الموسيقية الحية والمعارض الفنية وورش العمل الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات التفاعلية، وكذلك عروض موسيقية تقدمها نخبة من أبرز الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.