«محمد بن راشد للمعرفة» في 2024.. إنجازات استثنائية ومبادرات نوعية تعزز الابتكار

حققت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات المعرفية المتميزة، التي أضافتها إلى سجلها الحافل، حيث أطلقت عدة مشروعات ومبادرات نوعية، كما نظمت مجموعة من الفعاليات، التي لعبت دوراً حيوياً في نشر المعرفة، وتعزيز مساراتها محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تعكس الجهود المستمرة للمؤسسة ورسالتها السامية في بناء مجتمعات معرفية مستدامة على أسس العلم والتكنولوجيا، مواصلة بذلك مسيرتها في الريادة المعرفية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «شهد عام 2024 إنجازات بارزة للمؤسسة، عكست التزامها الراسخ بتعزيز المعرفة والابتكار والتعلم، وفتح آفاق الشراكات بين الجهات المعرفية على مستوى العالم، بما يسهم في دعم المجتمعات وتحفيز الشباب إلى التطور والنمو، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى استشراف المستقبل، وتكريس مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المعرفية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تتصدر دبي المشهد العالمي مركزاً علمياً وفكرياً ومدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة».

وأكد أن المؤسسة ستواصل مسيرة إنجازاتها كونها جهة رائدة في دعم مسارات المعرفة نحو التنمية المستدامة.

مشروعات وإنجازات

وتعد قمة المعرفة بدورتها التاسعة من أبرز الإنجازات التي شهدها العام الماضي، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث من نخبة الشخصيات العالمية والأكاديميين البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، وذلك ضمن ما يزيد على 40 جلسة نقاشية وفعالية معرفية قيمة وملهمة، ناقشت مهارات المستقبل والتنقيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، كما استقبلت القمة أكثر من 3000 زائر، وأكثر من 22 ألف متابع عبر الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى هامش قمة المعرفة استضافت المؤسسة «مؤتمر اليونيسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» لأول مرة في المنطقة العربية.

وعلى صعيد تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية الملهمة كرمت المؤسسة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2024، حيث أشيد بإسهاماتهم في نشر المعرفة وتعزيز التعليم والبحث العلمي.

وبفضل النجاح الكبير والنتائج الإيجابية، التي حققتها مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، شهدت قمة المعرفة 2024 انعقاد الاجتماع الأول لـ«التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات»، والذي هدف إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشباب.

ومن المشروعات البارزة التي أطلقتها المؤسسة في عام 2024 مشروع «توثيق إرث الشيخ راشد»، والذي جاء تخليداً للذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ويهدف إلى توثيق مسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات، حيث يمثل أرشيفاً متكاملاً يسلط الضوء على صفات وقيم ومبادئ بارزة وأصيلة من شخصية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومسيرته القيادية التي تركت أثراً عظيماً في تاريخ إمارة دبي ودولة الإمارات.

وشهد العام الفائت تنظيم المؤسسة النسخة الثانية من «ملتقى شباب المعرفة» في مصر، تشجيعاً للعاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار.

ونظم برنامج دبي الدولي للكتابة العديد من الورش والفعاليات الفكرية المتنوعة، مثل: ورش «كتابة قصص الأطفال»، و«نقد الكتب» و«الترجمة العلمية» و«الرسم الفني لقصص الأطفال» وورشة «كتابة الرواية في الأردن»، ونظم البرنامج العشرات من الفعاليات ضمن مشاركة المؤسسة في معارض الكتب المحلية والعربية والعالمية.

40 جلسة حوارية

ونظمت المؤسسة تحت مظلة «استراحة معرفة» أكثر من 40 جلسة حوارية ومعرفية، تضمنت موضوعات متنوعة تناولتها شخصيات مرموقة في عالم المعرفة والنشر، وناقشت خلالها عشرات الكتب.

واختتمت المؤسسة مبادراتها لعام 2024 بمبادرة «بالعربي» في دورتها الثانية عشرة، بهدف تشجيع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، والتي حازت أخيراً جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدورتها الثالثة، تقديراً للإنجازات الكبيرة، التي حققتها في خدمة اللغة العربية وإثرائها.