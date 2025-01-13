فوتوغرافيا.. ميدان القوة يرحب بعدسات الأقوياء

القوة هو العنوان العريض للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لقد تم إطلاق الدورة الجديدة بجميع محاورها، وبدأ الموقع الرسمي للجائزة www.hipa.ae باستقبال مشاركات عشاق الصورة وموهوبي التصوير من جميع أنحاء العالم.



المحور الرئيس لهذه الدورة، القوة كمصطلح جذري، تنبثق منه المفاهيم والمعاني والترجمات والدلائل بكامل حريتها، القوة هنا نعني بها ما تفهمه أنت، وما تراه بليغاً في التعبير عنها، وتوصيف أبعادها.

هل تعتقد أن المُحرك التلقائي في ذهنك سيرسم أمامك صورة قوة الطبيعة؟ ربما.. أم قوة الإنسان المُتمثلة في الإبداع والابتكار، أو حتى الصراعات الاجتماعية والسياسية، ومحاولات السيطرة على الطبيعة من خلال التكنولوجيا والهندسة، أو القوة الكامنة في التكنولوجيا وصناعة المال، أو حتى توظيفات القوة المدمرة للبيئة والمجتمعات كالحروب والتلوث والتغير المناخي. القوة هي محرك التغيير والتحول، وأحياناً تكون مصدراً للإلهام أو الخوف.



القوة تفتح أبوابها لجميع هواة فن التصوير ممن تجاوزوا 18 عاماً، لمشاركة أفكارهم الفوتوغرافية المميزة بكل حرية، من خلال هذا المحور، للفوز بجائزة المركز الأول البالغة 40 ألف دولار، أو الجوائز الأخرى. إنها دعوة مفتوحة للجميع لاستكشاف وتوثيق مفهوم القوة من منظور فني وتقني وإنساني دون قيود أو شروط ضيقة، فهذا المحور يقبل مشاركات التصوير الجوي والصحفي وحتى التصوير التجريدي لإبراز الأبعاد الفلسفية والجمالية للقوة.



فلاش

قد يكون 14 رقم حظك.. والحظ السعيد ينحاز للمبادرين



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae