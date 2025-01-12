«الشارقة للآداب» منصة جديدة تحتفي بإبداعات الإمارات

تستعد إمارة الشارقة لتدشين النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب»، الذي ينطلق في 17 يناير الجاري تحت شعار «حكايات الإمارات تلهم المستقبل» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، ليحجز مكاناً له على أجندة الأحداث الثقافية السنوية للإمارة.

وبتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تستمر فعاليات هذه النسخة من المهرجان حتى 21 يناير الجاري في الساحة المقابلة لقاعة المدينة الجامعية في الشارقة.

يحمل المهرجان في جعبته برنامجاً ثرياً من الفعاليات الاستثنائية التي تحتفي بالتراث الأدبي الإماراتي، وتتيح لجمهور المعرض فرصة فريدة للتفاعل مع حكايات الإمارات الملهمة التي ترويها نخبة من أهم الكُتَّاب والمفكرين والناشرين الإماراتيين المبدعين، واستكشاف آفاق جديدة في عالم الكتابة والنشر.

9 محاور

يضم برنامج المهرجان مجموعة مختارة من الفعاليات الأدبية والثقافية والترفيهية، وتندرج ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: الأدب، وأدب الطفل، والتاريخ والتراث، وأدب المقالة، واللغة العربية، والخيال العلمي والفنتازيا، والسيرة الذاتية، والفكر، والفعاليات المتفرقة.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية تحت عنوان «جوهر الكلمات.. رحلة في الأدب الإماراتي الحديث» تناقش تطور الأدب الإماراتي الحديث ودوره في تشكيل الهوية الوطنية. إضافة إلى محاضرة بعنوان «حكايات الرمل.. القصص الإماراتية في عالم الأدب العالمي» تستعرض تحويل القصص الإماراتية إلى أعمال أدبية عالمية، وأهمية الترجمة.

وتستمر فعاليات اليوم الأول بندوة تحمل عنوان «حكايات الماضي.. كيف تصنع الرواية التاريخية التاريخ من جديد»، وتناقش دور الرواية التاريخية في توثيق الماضي وإعادة صياغة الأحداث، إلى جانب أمسية شعرية ملهمة بعنوان «أصداء الشعر.. قصائد تعبر الحدود».

البر والبحر

ويواصل ضيوف المهرجان من الروائيين والشعراء والأدباء والباحثين والمفكرين الإماراتيين إثراء الحدث بحوارات غنية تتطرق إلى أهمية الأدب الإماراتي في غرس القيم الوطنية والإبداعية وبناء جيل المستقبل، وتغوص في قصص البر والبحر. حيث يتضمن برنامج اليوم الثاني من المهرجان عدداً من الجلسات والمحاضرات تشمل: «شعر عابر الحدود»، «وطن الخيال: أدب الطفل الإماراتي وصناع المستقبل»، «الإمارات بعيون عربية»، «صفحات العجائب: كتب الأطفال كأداة تعليمية».

أما فعاليات اليوم الثالث، فتضم جلسة «مسارات الحياة: رحلة في عوالم السيرة الذاتية» التي تناقش كتاب «مذكرات طبيب إماراتي» كمثال على السيرة الذاتية الملهمة، ومحاضرة تستعرض تأثير الحقب التاريخية المختلفة على تشكيل الإمارات الحديثة تحت عنوان «بصمات التاريخ: إعادة اكتشاف الحقب الإماراتية»، فضلاً عن جلسة «كنوز الخليج العربي: قصص البحر والبر»، وجلسة حوارية بعنوان «بصمات شخصية: ألحان خالدة» حول السيرة الذاتية للملحن إبراهيم جمعة.

فانتازيا وألحان

وفي اليوم الرابع، سيستمتع زوار المهرجان بجلسة «أدب الغموض والجريمة: من القاتل؟» التي تناقش الجريمة والغموض في الأدب الإماراتي، وورشة تفاعلية بعنوان «ما وراء الواقع: استكشاف عوالم الفانتازيا الإماراتية»، إضافة إلى جلسة «إنجازات لافتة: المعجم التاريخي للغة العربية». وتكتمل المتعة مع حفل عزف على البيانو ضمن فقرة «كلمات وألحان» مع إيمان الهاشمي، أول ملحنة إماراتية.

وفي اليوم الخامس عبر نقاش مفتوح مع كُتّاب المقالات المحليين حول تأثير المقالات في معالجة القضايا الثقافية والاجتماعية ضمن جلسة «قلم ورؤية: مقالات تشكل الوعي»، علاوة على جلسة «أصوات التغيير: المقالة كوسيلة لإحداث الأثر» التي تبرز أهمية المقالة كأداة للتأثير الاجتماعي والسياسي، ومحاضرة «آفاق المستقبل: الخيال العلمي في الأدب الإماراتي» التي تستعرض تطور أدب الخيال العلمي في الإمارات. أما محاضرة «هل صناعة الثقافة أولوية؟» فتناقش دور الثقافة في دعم الاقتصاد الإبداعي.

وعلى مدار أيامه الخمسة، ينظم المهرجان معرض كتب لعرض وبيع أحدث إصدارات الناشرين الإماراتيين.