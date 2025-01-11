يزن عيسى يجتاز المرحلة 2 من «أمير الشعراء»

انطلقت مساء أول من أمس من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، منافسات المرحلة الثانية في الموسم الحادي عشر من برنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث. وتنافس في الحلقة المباشرة السادسة التي أقيمت في مستهل منافسات المرحلة الثانية الشعراء جبريل آدم جبريل من تشاد، وحسين علي آل عمار من السعودية، وعلا خضارو من لبنان، والمختار عبد الله صلاحي من موريتانيا، ويزن عيسى من سوريا.

وحضر الحلقة سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج محمد أبو الفضل بدران، وعماد خلف، ورعد بندر، المخرج العراقي فلاح هاشم، وجمهور البرنامج.

وجاء قرار لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، ومحمد حجو، بتأهل يزن عيسى من سوريا بحصوله على 47 درجة من 50، بينما أحرز المختار عبد الله صلاحي 44 درجة، وعلا خضارو 43 درجة، وجبريل آدم جبريل 42 درجة، وحسين علي آل عمار 40 درجة، وسيتأهل واحد منهم بتصويت الجمهور في المرحلة الثانية. وأكملت سرى علوش من مصر، عقد المتأهلين إلى المرحلة الثانية بتصويت الجمهور.