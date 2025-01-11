جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق دورتها الرابعة عشرة «القوة»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الرابعة عشرة التي تأتي تحت عنوان «القوة»، وذلك ضمن تصريح صحفي لعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كشف خلاله عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة دخلت مرحلة جديدة من التأثير العالمي على صناعة التصوير ودعم المواهب البصرية وتعزيز ثقافة الصورة ودورها الإيجابي في منظومة الاتصال الحضاري بين الشعوب.

وقال: إن «هيبا» حقّقت قفزات نوعية على مقياس التصنيف الدولي المؤسسي بعد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع راعي الجائزة، برفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، واستحداث فئةٍ جديدة هي «مصور العام من هيبا»، وإطلاق التطبيق الذكي الخاص بالجائزة HIPA Awards على جميع المنصات الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد أن تفاعل مجتمعات المصورين مع هذه المستجدات فاق التوقعات كما ظهر جليّاً في حفل تكريم الفائزين بالدورة السابقة وتفاعلاته الدولية، وأن هذا يمنح هيبا المزيد من التحفيز لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث للاقتراب أكثر من طموحات المصورين.

وعن المحور الرئيسي للدورة الرابعة عشرة قال علي خليفة بن ثالث: الفنون البصرية مرآة لثقافات الشعوب ورغباتها في التعبير عن قضاياها وأفكارها وشخصيتها المميزة. والقوة من القواسم المشتركة التي سعى لها الإنسان منذ قديم الأزل لصيانة بقائه وضمان الأمن والقوت والسكن والقدرة على ردع الأخطار والتعامل مع القوى الأخرى، ثم تشعَّبت مصادر القوة وتأثيراتها وتوظيفاتها حتى اليوم، دون أن تفقد مركزها على سُلّم الأولويات.

وأضاف: لقد اختار مجلس أمناء الجائزة «القوة» لطرحها على طاولة الترجمات الفوتوغرافية كونها مُحرِّكاً للتغيير والتحوّل ومصدراً للإلهام والخوف معاً، داعياً المصورين لاستكشاف وتوثيق مفهوم القوة من منظورٍ فنيّ وتقنيّ وإنسانيّ وإبراز الأبعاد الفلسفية والجَمَالية لهذا المفهوم، وتعزيز الوعي بضرورة تطويعه للجوانب الإيجابية لبناء مستقبل أفضل.

كما أعلن ابن ثالث عن تثبيت محور «التصوير الرياضي»، قائلاً: نزولاً عند رغبة جمهور المصورين وحجم التفاعل والمشاركات وجودتها وتنوّعها، قرّر مجلس أمناء الجائزة تثبيت المحور ليكون فرصة سنوية تلبي إبداعات العدسات الرياضية من جميع أنحاء العالم.

وخلال تصريحه أعلن ابن ثالث عن محورٍ جديد تحت عنوان التصوير بالمُسيَّرات (فيديو)، والذي يفتح باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال هذه الأدوات المميزة التي طوَّرت قدرات أصحابها على التحكّم الإبداعي، فأنتجوا أفكاراً استثنائية أثرت صناعة التصوير وعزَّزت من تأثيرها على العديد من المجالات العلمية والفنية والمعرفية وغيرها.

ملف مصور

وللعام التاسع على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

وبدأ استقبال الجائزة للمشاركات في المحاور المذكورة أمس، ويستمر حتى منتصف ليل يوم 31 مايو 2025 بتوقيت الإمارات، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae