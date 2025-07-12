«تاريخ الحرف والحركة».. تحولات وجماليات

افتتحت «مكتبات الشارقة العامة» في مول الرحمانية، في إطار احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيسها، معرضاً توثيقياً بعنوان «تاريخ الحرف والحركة»، يستمر حتى 20 يوليو الجاري، ويقام بالتعاون مع مجمع القرآن الكريم.

يأخذ المعرض زواره يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، في رحلة زمنية تمتد عبر أربعة عشر قرناً، تستعرض التحولات الكبرى التي مر بها الحرف العربي منذ نشأته الأولى وحتى بلوغه ذروة الجمال والدقة في كتابة المصحف الشريف.

ويسلط المعرض الضوء على أبرز المحطات المفصلية في تطور الكتابة العربية، ويبرز دور المصحف الشريف في الدفع نحو تحسين أدوات الكتابة وضبط النطق والقراءة.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يأتي معرض (تاريخ الحرف والحركة) في سياق جهود مكتبات الشارقة لتعريف الجمهور بتاريخ فني ومعرفي عريق، يتمثل في تطور الكتابة العربية».