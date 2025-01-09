34 ورشة تفاعلية تثري تجارب رواد مكتبات دبي العامة

تشكيلة واسعة من ورش العمل والجلسات النقاشية، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة، عبر مبادرة «مدارس الحياة».

تأهيل

وستتضمن أجندة «مدارس الحياة» التي ترفع شعار «المجوهرات والتصميم» 34 ورشة تفاعلية وإبداعية، حيث تستضيف مكتبة الطوار العامة أنشطة «نادي العلوم والابتكار» التي ستضم ورشة «كيف تستعد للمسابقات العلمية؟»، إلى جانب ورشات «مواجهة التحديات البيئية» و«اكتشاف المنهج العلمي» و«مصادر البحث العلمي».

وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم مجموعة من الورش النوعية ضمن المسار الإبداعي الذي يندرج تحت مظلة «نادي المهن». في المقابل، تستضيف مكتبة الطوار العامة فعاليات «نادي اللغات».

وتحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال يناير الجاري تنظيم مجموعة من الأنشطة ضمن «نادي الصحة والتغذية» تقدمها ندى سعيد قطان، إضافة إلى ورشة «إعادة تصميم البراجيل» التي يقدمها البروفيسور شادي الطبّاع، وضمن فعاليات «نادي الفن» سيقدم بنديكت جيمونيت ورشة «أساسيات الألوان».

ورش تدريبية

وستفتح مكتبة أم سقيم أبوابها أمام رواد نادي «الفنون البصرية»، حيث سيكونون على موعد مع ورشة «تجديد المجوهرات القديمة»، كما ستقدم ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات ورشة «صمم ساعتك الخاصة من ليكول». وضمن «نادي الكتاب» ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، جلسة حوارية تقدمها داليا أبو العطا لاستكشاف القصص الإنسانية في كتاب «أمي ومعنى الحياة»، فيما يقدم محمد التميمي ورشة «خط الرقعة». من جهة أخرى، ستشارك مكتبات دبي العامة في فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم»، وخلاله ستقدم تشكيلة من ورش العمل المتخصصة في الآداب والفنون البصرية.