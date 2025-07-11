«استوديوهات دبي» تستضيف الجولة نصف النهائية من تحكيم «جوائز إيمي الدولية 2025» في دبي

أعلنت «استوديوهات دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن استضافتها للجولة نصف النهائية من تحكيم مسابقة «جوائز إيمي الدولية 2025»، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، بحضور لجنة تحكيم مرموقة، تضم نخبة من المحكمين الإقليميين، الذين شاركوا في جلسة حصرية مغلقة، لتقييم المشاركات في إحدى الفئات الأساسية، ضمن جوائز الأكاديمية. ويأتي ذلك في سياق التزام المؤسسة بدعم المحتوى العالمي، وتوطيد أواصر التعاون بين المواهب الإقليمية، وتعزيز حضورهم في المشهد الإعلامي العالمي.

وجاءت استضافة «استوديوهات دبي» لهذه الجولة في إطار شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، بهدف تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الطرفين في جميع المجالات الإعلامية والترفيهية والتلفزيونية، إلى جانب إبراز إمكانات وقدرات دبي المتفردة، بما يعزز ريادتها وحضورها على الخريطة الدولية مركزاً للتواصل والتبادل الثقافي وإنتاج وصناعة المحتوى، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وعبر سالم باليوحة، مدير عام «استوديوهات دبي»، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، عن اعتزاز المؤسسة و«استوديوهات دبي» باستضافة الجولة نصف النهائية من تحكيم «جوائز إيمي الدولية» في دبي. وقال: «يحتفي هذا الحدث المرموق بأفضل ما تقدمه صناعة التلفزيون عالمياً، كما يسهم في تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي بين رواد القطاع».

وأضاف: «من خلال جمع نخبة من المحكّمين المتميزين، وعرض محتوى من مختلف أنحاء العالم، نجدد التزامنا بالتميز والابتكار في مشهد الإعلام والمحتوى، ونتطلع إلى المساهمة في هذه المسيرة العريقة، ودعم تقدير المواهب الاستثنائية على الساحة الدولية».

وبصفتها شريكاً رسمياً لجوائز إيمي الدولية، تواصل «استوديوهات دبي» دعم المحتوى والمواهب المحلية، إلى جانب بناء علاقات عالمية، وذلك في إطار التزاماتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لإنتاج المحتوى الأصلي، والتبادل الإبداعي، وسرد القصص العالمي.





