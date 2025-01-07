مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تصدر 3 كتب علمية

ضمن إنتاجات برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أصدر البرنامج 3 كتب علمية جديدة بالنسخ العربية، التي قام بإعدادها الفريق العلمي في دار نشر «ماكاو غروب»، وأشرف على ترجمتها إلى العربية الدكتور غانم السامرائي.

وتفصيلاً، تضمنت الإصدارات الجديدة كتاب «الطاقة المتجددة والبديلة»، الذي ترجمته وسيلة مصطفى حمام، ويتناول الكتاب دور الاحتباس الحراري في التغيرات المناخية الهائلة التي تحدث في العالم، مثل ذوبان الجبال الجليدية، والجفاف، وموجات الحر، وهطول الأمطار في غير موسمها، وتغير الفصول.

كما يسلط الكتاب الضوء على الوقود الأحفوري الذي يشكل مصدر طاقة غير متجدد، ما يعني أنه سينفد في المستقبل، حيث تأتي حالياً 80 - 85 % من الطاقة العالمية من الوقود الأحفوري، بينما توفر مصادر الطاقة المتجددة النسبة المتبقية، وهي 15 - 20 %.

كذلك شملت الإصدارات كتاب «الاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي»، الذي ترجمته مريم محمود سعد، ويناقش التنوع البيولوجي على الأرض، وكيف يمثل أساساً حيوياً لاستقرار النظم البيئية وصحة الكوكب.

كما أصدر البرنامج كتاب «التغير المناخي»، الذي ترجمته للعربية هاجر علي موسى، ويرصد الكتاب هذه الظاهرة والعوامل التي تؤثر في الطقس، وتشمل هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، والضغط الجوي، ومستوى الرطوبة.