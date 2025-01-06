فوتوغرافيا.. مقاطع الفيديو الفائزة.. عبقرية الاختزال

شهدت النسخة الثالثة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي تتويج الفائزين بمحور مستحدث مختص بمقاطع الفيديو القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يستهدف أصحاب المواهب ذات الإبداعات القادرة على صناعة محتوى شائق وهادف ومؤثر. وبالفعل روت المقاطع الفائزة قصصاً ملهمة محفزة ذات تأثير إيجابي على المجتمع، وتكمن عبقريتها في اختزال الفكرة في أقل من 90 ثانية.

المقطع الفائز بالمركز الأول كان بعدسة المصور الروسي، الكسندر تسوبرون، بعنوان «أنت» أظهر فيه رحلة استمرت 10 سنوات عبر بلدان متنوعة، وكل مشهد يحكي قصة فريدة بين الطاقة الصاخبة لشوارع المدينة إلى هدوء المناظر الطبيعية الهادئة.

يعرض المشاهد نموذجاً للسفر كرحلة لاكتشاف الذات والاتصال والنمو، وأن المغامرة تعتبر من كنوز الحياة.

المصور السويدي، نوربرت فون نيمان، حصد المركز الثاني بمقطع بعنوان «ساحل غرينلاند المُحرَّم» يعرض مشاهد مذهلة من الساحل الشرقي لغرينلاند، المحميّ بشراسة الجبال الجليدية الشاهقة والقمم المُسنّنة، وكأنه عالم آخر معادٍ للبشر. نرى الجدران الشاسعة من الجليد الثلجي تصنع حاجزاً لا يمكن اختراقه محذرة من الدخول! لكن الطاقم خاض مغامرة شديدة الخطورة، ليتشارك قصتها مع العالم.

المصور الهندي، أبهين كيزاكي فيتيل، استحق المركز الثالث بمقطع بعنوان «برج خليفة: عام في لمحة بصر»، نشاهد فيه رحلة بصرية تحبس الأنفاس مع مقطع فيديو متواصل لبرج خليفة على مدار عام كامل، يصور ملامح فرادته وجماله وشموخه خلال الفصول المتغيرة وأحوال الطقس المتغيرة أيضاً في فصول العام. ونرى هذا البرج الفريد من نوعه، يتألق ويتبدى برونقه البهي في صورة بديعة في ظل الضباب.. كما أنه يظهر وهو يأتلق في فصل الشتاء بينما تنهمر الأمطار الغزيرة فتتلألأ واجهته المضيئة بملمح جاذب أخاذ.

فلاش

مهارة الاختزال.. أداة أساسية في حقيبة المصورين

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي



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