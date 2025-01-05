ورش إبداعية تضيء على السرد الروائي خلال يناير الجاري

تستهل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، العام الجديد ببرنامج حافل يتصدره مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، و«موسم دبي الفني 2025»، وورشتان إبداعيتان الأولى تضيء على أساليب السرد الروائي في «حديث المكتبات». تقدم «دبي للثقافة» بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تشكيلة من الورش الإبداعية لرواد مكتبات دبي العامة، وذلك ضمن مبادرة «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة».

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 10 يناير الجاري جلسة «السرد التاريخي في الرواية الخليجية» وفيها ستتناول الكاتبة العمانية بشرى خلفان، صاحبة روايتي «دلشاد: سيرة الجوع والشبع»، و«دلشاد: سيرة الدم والذهب»، والكاتبة الإماراتية صالحة عبيد مؤلفة رواية «دائرة التوابل»، كيفية توظيف التاريخ كأداة لنسج روايات تسرد التراث والثقافة، تليها حفل توقيع كتب الكاتبتين.

في المقابل، سيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة «الرواية من الفكرة إلى النص» التي ستعقد خلال الفترة من 11 وحتى 13 يناير الجاري، وفيها ستقدم الكاتبة بشرى خلفان أساليب كتابة الرواية وعناصرها وتقنيات بنائها، كما ستتولى خلفان الإشراف على ورشة «مقدمة في فن الكتابة الروائية»، وفيها ستشرح طرق توليد الأفكار والسرد الروائي، وبناء الحبكة، وخلق الشخصيات وغيرها.

«موسم دبي الفني»

وانطلق أمس، «موسم دبي الفني»، بالتزامن مع النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، «موسم دبي الفني 2025»، ويتواصل حتى 20 أبريل المقبل. وتطل النسخة الـ12 من «مهرجان القوز للفنون» يومي 25 و26 يناير الجاري. وستتواصل فعاليات الموسم مع النسخة الـ17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 29 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وتحتفي «الهيئة»، عبر النسخة الـ13 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، التي ستقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري حتى 9 فبراير المقبل، بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية.