عددان جديدان من «القوافي» و«الحيرة»

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 65 من مجلة «القوافي» الشهرية، المتخصصة بالشعر الفصيح ونقده، التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغة ولغة وتراثاً، كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد، التي استهلت بها «القوافي»، عددها الجديد بعنوان «مدن وشعراء وقصائد» وذكر فيها: «ظل الشعر العربي حاضراً في مجتمعاتنا، وفي أدق تفاصيلنا، نحن العرب، إذ كان هو العنوان الأعلى في صفحات حياتنا الثقافية والاجتماعية بشكل عام، وقد عرفنا عبر مختلف العصور عدداً كبيراً من الشعراء، الذين تنقلوا بين المدن والعواصم العربية، يكتبون أجمل القصائد التي تعكس واقعنا، وتتناقل أبرز الأحداث، التي عايشناها في محطات كثيرة ومتنوعة».

واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والمواضيع.

مشاركات

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد 65 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، المعنية بالشعر والأدب الشعبي، وتضمن العدد مشاركات لنخبة من الشعراء والشاعرات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

وعرض العدد في باب «مداد الرواد» لسيرة الشاعر حسين بن لوتاه شاعر الحنين في الإمارات، أما باب «كنوز مضيئة» فنقرأ فيه تجربة ومشوار الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري «التويهية»، كونها علامة مضيئة في الإبداع الشعري الإماراتي.

كما نتعرف في باب «ضفاف نبطية» على تجربة الشاعر الإماراتي مبارك الصيعري، وفي باب «مدارات» نقرأ دور الشعر النبطي كونه حافظاً لثقافة الصحراء وشمائل أهلها، من خلال قراءة لعدد من دواوين الشعراء والشاعرات، وفي باب فضاءات نقرأ مشوار الشاعر الإماراتي ربيع بن ياقوت وتجربته الإبداعية.