شريف بكر: قطاع النشر في الإمارات يشهد منافسة قوية

أكد الناشر المصري شريف بكر أن قطاع النشر في الإمارات يشهد حضوراً متصاعداً على المستوى العربي والعالمي، ومنافسة متنامية بين دور النشر على استقطاب القراء، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الحكومية الرسمية في الإمارات في دعم دور النشر وضمان استمراريتها، ويرى أن هذه المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في دعم دور النشر، ما يسهم في تعزيز المشهد الثقافي الإماراتي.

ولفت في تصريحات لـ«البيان» إلى أن أي صناعة في العالم العربي تحتاج إلى دعم قوي من المؤسسات الرسمية لتتمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة وتحقيق النجاح المستدام.

وأوضح أن دور النشر في دولة الإمارات أولت أدب الترجمة اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة دور النشر في تلبية احتياجات جمهور متنوع يسعى لاستكشاف ثقافات وأفكار جديدة من خلال النصوص المترجمة.

ولفت شريف بكر إلى أن هناك منافسة قوية تسود بين دور النشر في الإمارات، وتتجلى هذه المنافسة في الخطط الاستراتيجية التي تضعها كل دار، وكذلك في اختيار فريق العمل، ما يعزز من قدرتها على التكيف والنمو في بيئة النشر المتغيرة. وتطرق إلى أهمية الدعم الذي تقدمه المؤسسات الرسمية في الإمارات لعملية النشر والتوسع في النشر والتوزيع للحفاظ على الهوية الثقافية.

ويرى شريف بكر أن قطاع النشر في العالم العربي عموماً يعاني من تراجع رغم التطور التكنولوجي الكبير، ويُعزى هذا التراجع إلى الأخطاء التي تقع فيها بعض دور النشر التي يفتقر كثير منها إلى وجود هوية واضحة أو استراتيجية محددة.

وأشار بكر إلى الإقبال المتزايد من القراء على أدب الرعب والخيال العلمي وروايات الجريمة المترجمة، ويرجع السبب في ذلك إلى نقص المحتوى الأدبي العربي في هذه المجالات، ما دفع دور النشر إلى توجيه اهتمامها نحو هذه الأنواع الأدبية، ونتيجة لذلك، ظهرت العديد من الكتب والروايات التي تلبي رغبات القراء في هذا الاتجاه.

وشدد الناشر شريف بكر على أهمية استغلال التطور التكنولوجي، خاصة في مجال الكتب الإلكترونية والصوتية.

وأكد أن دور النشر الناجحة هي تلك التي تضع خططاً مرنة تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية السريعة، ويُلاحظ أن هناك إقبالاً متزايداً على الكتب الصوتية والإلكترونية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الكتب الورقية، ما يبرز صراعاً متواصلاً بين هذه الأنواع الجديدة من الكتب وبين الكتاب الورقي التقليدي، مضيفاً: رغم هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا في عالم النشر، يبقى هناك شريحة من القراء تفضل الارتباط بالكتب الورقية، ما يعكس تنوع الأذواق واحتياجات السوق.