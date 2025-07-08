إطلاق كتاب «رحلة كرستجي إلى الخليج»

أطلق معهد الشارقة للتراث إصداراً جديداً بعنوان «رحلة كرستجي إلى الخليج»، من تأليف الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، في قراءة نقدية معمقة لرحلة أحد الرحالة الهنود من أصل فارسي إلى منطقة الخليج، أواخر القرن التاسع عشر.

مراحل

ويأتي الإصدار ضمن منشورات المعهد لعام 2025، في 68 صفحة، ويُعد ثمرة رحلة ميدانية وثقافية، قام بها المسلم إلى مدينة مومباي الهندية، في يونيو الماضي. ويتناول الكتاب رحلة كرستجي من بومباي إلى البصرة، بين عامي 1916 و1917، في ذروة الحرب العالمية الأولى، ويقدم الرحالة وصفاً دقيقاً للموانئ والسكان والعادات والمظاهر الطبيعية والأساطير.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم أن: «هذه الإصدارات ليست مجرد أوراق مكتوبة، بل مشروع فكري يعكس التزام إمارة الشارقة ودولة الإمارات بالحفاظ على التراث الثقافي، ونقله إلى الأجيال المقبلة».

وأضاف أن هذا العمل يمثل الجزء الأول من مشروع موسّع، سيصدر لاحقاً في جزء ثانٍ، يتناول ما دوّنه الرحالة كرستجي خلال زيارته لعدد من البلدان والمناطق العربية الأخرى، متضمناً ملاحظاته حول العمارة، والحياة الاجتماعية، والأسواق، والسكان المحليين، في محاولة لربط الصورة النصّية بالواقع التاريخي والثقافي لتلك المرحلة.