«مؤسسة العويس».. نجاحات وإنجازات أغنت المشهد الثقافي في 2024

توجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، برامجها وفعالياتها في العام 2024، بتحقيق نجاحات نوعية أثرت المشهد الثقافي المحلي والعربي، حيث نظمت العديد من الفعاليات الثقافية البارزة التي ترجمت وجسدت معها أهدافها الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة بتنوع أطيافها، وساهمت في خلق حراك ثقافي مميز استهدفت فيه مختلف شرائح المجتمع.

فقد تمكنت المؤسسة من تحقيق نجاح باهر تجسد في تنظيم ما يفوق (40) نشاطاً نوعياً على مدار العام تنوعت بين الفنون والأدب والموسيقى واستقطبت خلاله جمهوراً من المهتمين والنخبة المثقفة الذين يعتبرون الشريك الأساسي في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

غير أن العلامة الأبرز كانت في اعتماد منظمة اليونسكو عام 2025 عاماً للاحتفال بمرور مائة عام على ولادة الشاعر سلطان العويس حيث رصدت المؤسسة ميزانية خاصة للاحتفال بهذه المناسبة، وتزامناً مع الحدث الكبير تم رفع قيمة الجائزة من 120 ألف دولار إلى 150 ألف دولار ليصبح مجموع الجوائز 750 ألف دولار، وذلك بدءاً من الدورة 19.

ومن بين أبرز الفعاليات التي تضمنها برنامج المؤسسة خلال 2024، ندوة حول كتاب «شيخة الناخي: امرأة تشكل الحلم» لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، حيث استعرضت الكاتبة دروبها في عالم الثقافة ومسيرتها التي ألهمت الكثيرات ما تحقق من إنجازات مبهرة للمرأة الإماراتية خاصةً في عالم الثقافة والأدب، وقد أعقب الندوة حفل توقيع للكتاب.

ومن بين الموضوعات والفعاليات الأخرى التي نظمتها المؤسسة أيضاً: حفل توزيع جوائز مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية - الدورة «18» لعام 2023-2022

ففي سياق احتفائها المبهر بالمبدعين في الوطن العربي وتميزها عاماً بعد عام في دعم الحركة الثقافية العربية، نظمت المؤسسة حفل توزيع جوائز الدورة 18، هذه الجائزة التي تعد من أرقى الجوائز الثقافية في العالم العربي وتحمل اسم مؤسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس لتكريم المبدعين الذين قدّموا إسهامات قيمة في مختلف المجالات الأدبية والفكرية، وقد صاحبها عدد من البرامج والندوات الفكرية للمحتفى بهم وبشراكة مع مؤسسات ثقافية في دولة الإماراتة.

ومن الفعاليات الأخرى: «ملتقى التكنولوجيا وثقافة الغد» الذي نظمته المؤسسة في مكتبة محمد بن راشد، والجلسة الحوارية «التجارة والتجار بدبي» للأديب عبدالغفار حسين، وحفل توقيع كتاب «شاهد على عصر زايد» للأديب عبدالغفار حسين، وندوة وحفل توقيع كتاب «حمد خليفة بو شهاب» للكاتب محمد نور الدين، واحتفالية «يوم الكاتب الإماراتي»، والحفل الموسيقي «نغمات أصيلة» لفرقة روح الموسيقى بقيادة المايسترو وليد شعبان، والعرض المسرحي «مواعيد عرقوب» من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش والذي نظم على خشبة مسرح مركز ديرة الثقافي، ومعرض استعادي للفنان عبدالرحيم سالم.. وبالتوازي مع المعرض، أصدرت مؤسسة العويس كتاباً خاصاً ضمن سلسلة (أعلام الإمارات) لمؤلفته الزميلة والكاتبة عبير يونس، تحت عنوان «أساطير التجريد»، تمت مناقشته في جلسة مفتوحة حضرها جمهور الثقافة والمهتمين.