100 صورة بعرض 65 ألف سنة ضوئية!

نجح التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في التقاط تحفة بصرية غير مسبوقة بآلاف التدرجات اللونية، من خلال تجميع كميات هائلة من البيانات لمجرة «النحات»، والتي تبعد عن الأرض 11 مليون سنة ضوئية، حيث تدعم الصورة مع بياناتها أبحاثاً حول مراحل حياة النجوم داخل المجرات.

احتاج الباحثون لأكثر من 50 ساعة باستخدام جهاز مُستكشف الطيف متعدد الوحدات (MUSE) على التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، ثم قاموا بتجميع أكثر من 100 صورة، لتغطية مساحة المجرة، التي يبلغ عرضها حوالي 65,000 سنة ضوئية.

الدكتورة «كاثرين كريكل» من جامعة هايدلبرغ الألمانية اعتبرت أن الصورة تشكل أداة علمية مؤثرة، حيث يمكن تكبيرها لدراسة مناطق صغيرة، تصل لحجم نجم واحد، أو تصغيرها لرؤية المجرة كاملة كونها منظومة واحدة.

تحليل بيانات الصورة كشف عن حوالي 500 سديم كوكبي، وهي غيوم من الغاز والغبار الناتج عن موت نجومٍ تشبه الشمس، هذا الرقم أكبر بكثير مقارنة بالمجرات الأخرى، حيث المعتاد وجود أقل من 100 سديم في المجرة الواحدة، كما أن وجود آلاف التدرجات اللونية في الصورة يمكّن العلماء من تحديد عمر ومكونات، وحركة الأجسام داخل المجرة.

الدكتور «إنريكو كونغيو»، الباحث في المرصد الأوروبي الجنوبي يقول: «المجرات أنظمة شديدة التعقيد، وما زلنا نجتهد لفهمها، إنها ضخمة للغاية، لكن توّرها يعتمد على ما يحدث فيها بنطاقات صغيرة.

مجرة»النحات» ذات موقع مثالي، فهي قريبة بما يكفي لتحليل بنيتها الداخلية ودراسة مكوناتها الأساسية بتفاصيل مذهلة، وفي الوقت نفسه كبيرة بما يكفي لرؤيتها ودراستها كونها نظاماً متكاملاً.

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