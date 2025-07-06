اتحاد المبدعين العرب يطلق منصة «IPV» لحماية الملكية الفكرية رقمياً

أطلق اتحاد المبدعين العرب، بمشاركة إماراتية، منصة إلكترونية عالمية جديدة تحمل اسم «IPV»، تعد الأولى من نوعها، لحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، وتم تسجيل المنصة رسمياً ملكيةً فكريةً لدى وزارة الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاقها الرسمي خلال حفل رفيع المستوى تستضيفه الدولة خلال الفترة المقبلة، بحضور كبار المسؤولين والخبراء الدوليين المعنيين بمجال حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك على هامش المشاركة في منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت «IGF 2025»، والذي استضافته العاصمة النرويجية أوسلو بحضور الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، والدكتورة نجلاء الدوخي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتورة نرمين سليم، الأمينة العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال الدكتور أحمد نور: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين المبدعين من توثيق حقوقهم الإبداعية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع توجيهات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومع القوانين الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، كما أنها تهدف إلى حماية الإنتاج الفكري والإبداعي للمبدعين على مستوى العالم، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال توثيق العمل إلكترونياً واستخراج كود رقمي فريد يرفق بالمنشور، يثبت الملكية الفكرية ويوثق العمل في لحظته الزمنية عبر تقنية البلوكتشين، بما يضمن حماية غير قابلة للتلاعب أو الإنكار.