البورتفوليو.. دهشة القصة المُصوّرة

لا تكتمل متعة جمهور المصورين في أنحاء العالم مع نهاية كل موسم، من دون الاستمتاع بالأعمال الفائزة بالمحور الأغنى والأقوى في بلاغته البصرية، محور «ملف مصور». في النسخة الثالثة عشرة من الجائزة انحازت نجومية «البورتفوليو» للإبداع الفلسطيني من خلال المصورة «فاطمة الزهراء شبير»، التي تناولت ملفها العديد من المنصات الإعلامية العربية والدولية باستفاضة وتركيز. عنوان الملف كان «الحرب على غزة»، ترصد فيه مأساة عشرات آلاف النازحين من أهل غزة، الذين حاربوا المرض والخوف والحرمان. تقول فاطمة: «حتى رواة القصص، الذين كانوا يسردون قصص إخوانهم وأخواتهم ممَّن طالَهم هذا العدوان، أدركوا أنهم يحكون قصصهم أيضاً، فلا فرق بين قصتهم وقصص غيرهم، فالحال واحدة، والوضع متشابك، والكل يعاني الأمَرَّيْن ليبقى على قيد الحياة».

الملف الحائز المركز الثاني كان للمصورة الهولندية سارة ووترز، بعنوان «القبائل المفقودة في بابوا غينيا الجديدة»، تستعرض فيه الثقافات القبلية الغنية في بابوا غينيا الجديدة، والتي مزّقها الاستعمار الأوروبي ذات يوم، وهي محفوظة حتى الآن من خلال المهرجانات السنوية النابضة بالحياة. تعرض هذه الأحداث التي تقام في جوروكا وجبل هاجن الأزياء، والطقوس التقليدية للقبائل مثل رجال الطين في أسارو، ورجال النار جرايكو، ورجال الجيواكا المُزيّنين بالريش.

المركز الثالث كان من نصيب ملف المصور الصيني وين بينغ بعنوان «محاربون فوق السُّحب»، والذي نشاهد فيه كيف غطى الضباب أرخبيل لونغمِن في الصين، حيث امتزج البحر والسماء في مشهد غامض. ووسط هذا المشهد الذي يشبه الحلم كان بناء أطول جسر صيني عبر البحر، وهو جسر لونغمِن البحري. ومع اختراق الشمس للضباب وإضاءتها للهيكل الشاهق كان العمال الشجعان يعملون على ارتفاع 174 متراً، حيث كانوا يجمِّعون الممَرَّ الضيق الضروري لإكمال الجسر.

فلاش

مهما بَلَغت فصاحة الكلمة.. فالقصة المصورة تتفوق !

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae