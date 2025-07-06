سفير الإمارات يزور جناح «إنترريجونال» في «بكين للكتاب 2025»

زار معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، جناح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، واطّلع والوفد المرافق له، على نشاطات المركز وإصداراته، وناقش مع مسؤولي المركز سبل دعم الحضور الفكري الإماراتي في المحافل الدولية.

وشارك في زيارة الجناح، المستشار خالد الشحي، نائب رئيس بعثة الدولة في بكين، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وأشادوا بحجم المشاركة التي ضمت مجموعة من أبرز إصدارات «إنترريجونال» البحثية التي تتناول قضايا إقليمية ودولية معاصرة، وتسهم في تطوير الفهم الاستراتيجي للتحديات العالمية.

وحرص «إنترريجونال» ومقره أبوظبي خلال المشاركة في المعرض على إبراز الدور الإماراتي في إنتاج المعرفة وصناعة التحليل المتخصص.

وفي السياق قام وفد من «إنترريجونال» بزيارة مقر البيت الإماراتي، الذي يشكل مساحة تفاعلية لعرض المنجز الثقافي للدولة وتعزيز التواصل مع الجمهور الدولي، حيث تعرّف الوفد إلى أبرز الفعاليات والأنشطة التي يعرضها الجناح.

وأكد «إنترريجونال» أن زيارة معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من الشخصيات الرسمية للجناح، تعكس الدعم المتواصل للجهود البحثية الإماراتية، وتعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة المعرفة العالمية.