«الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» تقدم المواهب الإماراتية على مسرح «كارنيغي»

احتفَت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالإنجاز الاستثنائي الذي حققته «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، خلال مشاركتها في تقديم عرض موسيقي على خشبة قاعة «كارنيغي» العريقة في مدينة نيويورك الأمريكية.

لتكون بذلك أول أوركسترا إماراتية تؤدي عروضها في واحدة من أبرز قاعات الموسيقى الكلاسيكية في العالم. ويأتي هذا الإنجاز، بدعم من «منحة دبي الثقافية»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وتمكّن أعضاء «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، البالغ عددهم 70 موسيقياً من أصحاب المواهب المحلية الشابة، من تقديم عرضٍ موسيقيٍّ استثنائي، شهد الأداء العالمي الأول لمقطوعة «فرقة السلام»، من تأليف الموسيقار الإماراتي المعروف إيهاب درويش.

وقبيل العرض، شارك أعضاء الأوركسترا، ترافقهم هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وشيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة».

وسارة الباشاشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة في «دبي للثقافة»، في رحلة ثقافية واسعة، تحت إشراف أميرة فؤاد الشريكة المؤسسة والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب – دبي، والمايسترو جوناثان وينتر باريت.

وشملت الزيارة عدداً من أبرز مؤسسات الموسيقى الكلاسيكية العالمية، من بينها مدرسة «جوليارد» المرموقة، وقاعة «ستاينواي آند سونز» الشهيرة، إلى جانب المشاركة في ورشة تدريبية، قدمتها المايسترو المرموقة هيلين تشا‑بيو، المديرة الفنية لمعهد وارتون لفنون الأداء، والقائدة الرئيسة لأوركسترا شباب نيوجيرسي السيمفونية، إضافة إلى ورش عمل حصرية، بإشراف نخبة من الفنانين العالميين.

وخلال الجولة، التقى وفد الهيئة، برئاسة هالة بدري، بكل من رضا بن عبد الله مدير تطوير الأعمال في ستاينواي آند سونز – الإمارات، وإريك فايدنر الرئيس التنفيذي للابتكار في ستاينواي آند سونز، ومخترع نظام «سبيريو».

حيث أشارت هالة بدري إلى التعاون القائم بين «دبي للثقافة» و«ستاينواي آند سونز – دبي» و«هاوس أوف بيانوز»، الذي أثمر عن إطلاق مسابقة «ستاينواي للبيانو»، وتنظيم «المخيم التدريبي للبيانو»، بدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية».

وفي هذا الصدد، أكدت هالة بدري أهمية دور «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، في مد جسور التواصل مع الثقافات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وقالت: يشكل هذا الإنجاز محطة مهمة، تجسد التزام دبي برعاية الجيل القادم من الموسيقيين، وجهودها في دعم مشروع «أوركسترا دبي».

ومن جانبها، قالت أميرة فؤاد الشريكة المؤسسة والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي: «يمثل الحفل الاستثنائي في قاعة كارنيغي، تتويجاً لسبع سنوات من الشغف والعمل الجاد، وهو ما ساهم في إبراز مواهب شبابنا الموسيقيين.

وتعزيز حضورهم على الساحة العالمية»، وعبّرت عن اعتزازها بقيام «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، بتمثيل الدولة على واحد من أعرق وأشهر المسارح العالمية.