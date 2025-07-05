«براند دبي» يطلق موسماً جديداً من «#وجهات_دبي» الصيفية

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن انطلاق موسم جديد من حملة «#وجهات_دبي» الصيفية، خلال الفترة من 4 إلى 31 يوليو الجاري لتقدم للسكان والمقيمين والزوار معلومات تمكّنهم من التخطيط لعطلة صيفية متميزة في دبي.

وتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب فيها خلال هذا الموسم، لا سيما أن دبي تتمتع بالعديد من المرافق الترفيهية الداخلية التي تشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذه الفترة من العام.

حيث تبرز الحملة الخيارات التي تجعل من دبي خياراً مثالياً للعطلات على مدار العام. ويتزامن إطلاق الموسم الجديد من الحملة مع بدء العطلات الصيفية وتزايد الإقبال على الأنشطة والفعاليات التي تشهدها أبرز وجهات دبي الصيفية.

مسار استراتيجي

شيماء السويدي

وأكدت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، أن حملة «#وجهات_دبي» تمثل أحد المسارات الاستراتيجية التي يعمل عليها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لإبراز ما تتميز به دبي كمدينة نابضة بالحياة على مدار العام، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ووجهت السويدي الشكر لكل شركاء الحملة، وقالت: «تمثل #وجهات_دبي الصيفية دعوة مفتوحة لسكان المدينة وزوارها لاستكشاف ما تتميز به الإمارة من وجهات وأماكن ترفيهية خلال فصل الصيف..

حرصنا في براند دبي أن تكون الحملة خلال الموسم الحالي متضمنة محتوى تفاعلياً مميزاً، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة».

من جانبها، أكدت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لـ«#وجهات_دبي»، أن الحملة في موسمها الجديد تمثل امتداداً لجهود «براند دبي» في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعائلات والزوار على مدار العام، من خلال محتوى تفاعلي ومبادرات نوعية تعكس تنوع المدينة وثراء تجربتها.

وتتضمن حملة «#وجهات_دبي» الصيفية هذا العام إطلاق مجموعة من الأدلة الإرشادية الرقمية التي توفّر معلومات محدثّة عن المخيمات الصيفية للأطفال، والأنشطة الصيفية، ومستلزمات الصيف، إضافة إلى دليل الوجهات الرياضية الداخلية.

وستطلق الحملة مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو من تنفيذ «براند دبي» والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى مقاطع سيقوم ستقدمها مجموعة مختارة من صُنّاع المحتوى، وسيتم بث تلك المقاطع طوال الحملة عبر مختلف المنصات الرقمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء للعائلات أو الأفراد الذين قرروا إمضاء عطلاتهم في دبي.

ويشارك في الحملة هذا العام نخبة من أبرز صُنّاع المحتوى والمؤثرين والجهات الإعلامية، سواء من دولة الإمارات أو من خارجها. وتولي الحملة اهتماماً خاصاً بالمشاريع المحلية المنضوية تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها «براند دبي» لدعم رواد الأعمال والمبدعين.