مقر المؤثرين يختتم ورشة «أسرار الدحيح»

اختتم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في الإمارات، أمس، ورشة بعنوان «أسرار الدحيح.. ماستر كلاس في صناعة المحتوى على يوتيوب»، يقدمها فريق «الدحيح»، وتقدمهم صانع المحتوى الإبداعي أحمد الغندور المشهور بـ«الدحيح».

شارك في الورشة، التي هدفت إلى تمكين المواهب الشابة في مجال صناعة المحتوى الرقمي عدد من صناع المحتوى الصاعدين والمؤثرين الموهوبين، الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى الطويل على منصة «يوتيوب»، بما يمكنهم من تقديم محتوى هادف قادر على جذب المتابعين عبر المنصات الرقمية، وينشر الإيجابية في المجتمعات.

ويقرب بين الشعوب، ويحقق لهم المزيد من المشاهدات، ويكسبهم دخلاً مستداماً. واستعرض فريق عمل «الدحيح» خلال ورشة العمل أسرار صناعة المحتوى الطويل على «يوتيوب»، ويكشف صانع المحتوى أحمد الغندور طريقة عمل الفريق في إنتاج محتوى هادف يلبي تطلعات المتابعين، ويحقق انتشاراً ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع .

ويقود المشاركين في رحلة شاملة تبدأ من تطوير الفكرة، مروراً بمرحلة الإعداد، وصولاً إلى الإنتاج والنشر، ويكشف عن الأساليب الإبداعية والأسرار الإنتاجية، التي تجعل المحتوى مشوقاً وفعالاً، بما يمكن صناع المحتوى الموهوبين من تحويل أفكارهم إلى محتوى رقمي هادف ومتقن، يترك أثراً لدى المتابعين.

وقال الدكتور محمد الغفلي، مدير مقر المؤثرين، إن مقر المؤثرين يشكل منصة حقيقية لدعم المواهب الإبداعية في صناعة المحتوى، ويوفر بيئة نموذجية تسهم في تدريب صناع المحتوى الصاعدين على تقديم محتوى هادف، يجمع بين العلم والترفيه، وتمنحهم تجربة إعلامية تفاعلية، تلبي متطلباتهم المعرفية، وتواكب التحول الرقمي في المنطقة والعالم.

وأضاف أن ورشة عمل أسرار الدحيح تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية، ينظمها مقر المؤثرين، وتهدف إلى دعم صناعة المحتوى الهادف في المنطقة العربية، من خلال تمكين المواهب العربية من أدوات وتقنيات صناعة المحتوى، وبما يمكنهم من تحقيق النمو والتميز على الساحة العالمية.

وأكد أن مقر المؤثرين مستمر في تنظيم فعاليات نوعية وبرامج وورش عمل تفاعلية، وعقد شراكات مع أبرز الأسماء العالمية في صناعة المحتوى، بهدف بناء جيل جديد من صناع المحتوى والمؤثرين، الذين يجمعون بين الإبداع والمعرفة والالتزام المهني، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في صناعة المحتوى الهادف.

من جهته، قال صانع المحتوى أحمد الغندور، إن مقر المؤثرين في دبي يعد نقطة التقاء للمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ويعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف، حيث يوفر بيئة عمل مشجعة ومحفزة، وتحتوي على كل ما يحتاج إليه المبدع ليطور أدواته، ويصل بصوته إلى العالم.

وأشار إلى أن ما تقدمه ورشة عمل «أسرار الدحيح في صناعة المحتوى على يوتيوب» يتجاوز مجرد صناعة فيديو ناجح، ونسعى إلى أن يخوض المشاركون في الورشة تجربة متكاملة عن صناعة المحتوى الطويل على «يوتيوب»، بدءاً من لحظة الإلهام الأولى وبناء الفكرة، مروراً بالبحث والكتابة ثم الإنتاج والمونتاج، وصولاً إلى التفاعل مع الجمهور.

ويعتبر أحمد الغندور هو أحد أكثر صناع المحتوى العربي متابعة بنحو 12 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك»، وسجلت حلقات برنامجه «الدحيح»، الذي يقدمه بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد أكثر من 1.215 مليار مشاهدة.

فيما بلغ مجمل المشاهدات مع حلقات البرنامج، الذي دخل موسمه السابع أكثر من 59.8 مليون مشاهدة. وتم اختياره سفيراً للنسخة الثانية من قمة «المليار متابع»، وفي النسخة الثالثة من القمة اختير سفيراً وعضواً في لجنة تحكيم جائزة قمة «المليار متابع» تقديراً لإسهاماته في صناعة المحتوى الإيجابي والهادف.