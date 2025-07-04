«مدارس الحياة».. تجارب معرفية في مكتبات دبي العامة

تطل مبادرة «مدارس الحياة»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال يوليو المقبل، تحت شعار «أهلاً بالصيف»، لتقدم من خلالها برنامجاً غنياً بالتجارب الإبداعية، وورش العمل التفاعلية، الهادفة إلى تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكل فئات المجتمع.

وستتضمن أجندة المبادرة، التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، 23 جلسة نوعية توفر لأعضاء مكتبات دبي العامة وزوارها مساحة واسعة للإبداع وتبادل الأفكار والتجارب، وتتيح لهم فرصة استكشاف جماليات اللغة العربية، وأساليب التفكير النقدي، وطرق إنتاج المحتوى المؤثر، وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، وغيرها.

وفي شهر يوليو الجاري سيكون أعضاء مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة «البراجيل: حامل الأقلام»، حيث سيقوم خبراء «ستوديو لاب» خلالها بتعليم المشاركين طرق تصميم حامل أقلام مستوحى من البراجيل القديمة.

فيما تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة «تعليم اللغة العربية بسهولة»، وفيها سيسلط خبيران عربيان الضوء على أبرز الفروق بين اللهجات العربية، في حين يحتضن مركز «ريبورترز» ورشة «فن السرد: صناعة محتوى ثقافي ملهم» الهادفة إلى تمكين ودعم أصحاب المواهب والفنانين والكتّاب وصنّاع الأفلام والمؤثرين.

وتدريبهم على أساسيات صناعة المحتوى بأسلوب إبداعي يركز على الثقافة والهوية المجتمعية، باستخدام أدوات رقمية متطورة، بينما ستعقد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة «تحدي القائد الأخضر» الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة بين الصغار وأولياء الأمور.

وضمن أنشطة «نادي الصحة والتغذية» تحتضن مكتبة حتا العامة ورشة «سموذي على ذوقك»، التي ستقدمها ندى سعيد قطّان، كما ستقدم عبير العيداني في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «لوحات مستوحاة من أعمال فان جوغ»، التي تندرج تحت مظلة «نادي الفن».

وفي إطار أنشطة «نادي التنمية الأسرية» ستنظم مكتبتا حتّا العامة والراشدية جلسات «مفاتيح الحياة»، التي ستقدمها جيهان صفر.

في المقابل ستشهد مكتبة الطوار العامة تنظيم ورشة «جمال الحياة من حولنا»، التي سيقدمها خبراء «نحكي عربي» ضمن فعاليات «نادي اللغات»، وسيتضمن «مسار التأثير الإبداعي – الفرنسية للمبتدئين» تنظيم سلسلة من ورش العمل في مكتبة المنخول العامة لتعليم أعضاء المكتبة مبادئ اللغة الفرنسية واستخداماتها في الحياة اليومية، كما سيشهد «مسار التأثير الإبداعي:

خط الرقعة» عقد مجموعة ورش تفاعلية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وفيها سيتولى محمد حسين التميمي تعليم عشاق فن الخط المهارات المتقدمة في خط الرقعة، بما في ذلك تقنياته المتقدمة، وكيفية ربط الحروف بشكل احترافي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في هذا الخط.

من جهة أخرى، استضافت مكتبة الصفا للفنون والتصميم معرض «مدرسة الحياة للتصوير الفوتوغرافي»، الذي نظمته الهيئة احتفاء بإبداعات المشاركين في مسار التأثير الفوتوغرافي، الذين تمكنوا من توظيف التصوير أداة لسرد القصص، وتوثيق التراث المحلي.