ورش ومغامرات حافلة بالإبداع في «بيت الحكمة»

يُعيد «بيت الحكمة» بالشارقة إحياء عالم الخيال الذي رسمه الكاتب الإنجليزي لويس كارول في قصته الشهيرة «أليس في بلاد العجائب»، من خلال فعالية «الحدائق السحرية»، التي تستمر يومياً حتى 29 ديسمبر الجاري، وتتضمن سلسلة من الورش التفاعلية، والألعاب الغامضة، والمغامرات الممتعة المستوحاة من الرواية العالمية الشهيرة، حيث تتحوّل فيها الحدائق الخارجية لبيت الحكمة، إلى ساحة فنية في الهواء الطلق، تجمع بين جمال الأدب، ومتعة الاستكشاف لجميع أفراد العائلة. كما توفر فعالية «المكتبة المسائية»، فرصة للاستمتاع بالقراءة الخارجية، في أجواء شتوية هادئة.