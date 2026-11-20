تواصل الفنانة الإماراتية وفاء هارون الشامسي ترسيخ حضورها الإبداعي في المشهد الفني المحلي عبر أعمال تستلهم مفردات البيئة الإماراتية، وتعيد صياغتها برؤية معاصرة، إذ تجمع بين أصالة الحرفة اليدوية وجرأة التجريب الحديث. وتنطلق الشامسي في تجربتها من شغف واضح بتحويل الرموز والتقنيات التراثية المألوفة إلى قطع فنية ووظيفية تنسجم مع الفضاءات المعاصرة وتخاطب ذائقة اليوم، بعيداً عن القوالب التقليدية الجامدة.

ويتجلّى هذا التوجّه بوضوح في أعمالها التي تمزج بين الذاكرة والابتكار. وتوضح الفنانة في حوارها مع "البيان"، طبيعة مناهجها وتوجهاتها في إحياء مفردات التراث بلغة وسياقات عصرية، مبينة أنها استلهمت في عملها «نورتونا» شكل «المجبّة» ونفّذته بالفخار المطعّم بالنحاس المستوحى من «الدلّة القريشية» القديمة، لتروي حكاية الضيافة الإماراتية الأصيلة في قالب إضاءة خزفية جدارية مبتكرة تمنح المكان دفئاً وهوية.

لم يتوقف شغف وفاء عند حدود استحضار الشكل، بل امتد إلى إعادة توظيف التقنيات الحرفية نفسها؛ حيث ذكرت أنها استندت إلى تقنية «السفيفة» المرتبطة بجدل الخوص في صناعات مثل المجبّة والسّرود، وطوّعتها بعد تعلّم أصولها من الحرفيين لتنفّذها بالنحاس بأسلوب عصري يمنح الصنعة أفقاً جديداً، وهو التميّز الذي تُوِّج بفوزها بالمركز الأول عن فئة المنتجات في مسابقة بيت الحرفيين للتصميم التي أقيمت برعاية «مبادلة» وعُرضت أعمالها الفائزة في «نوماد».

وامتداداً لهذا النهج الفني الذي يربط بين الحرفة والذاكرة، نقلت الشامسي حسها الإبداعي خلال مشاركتها في مهرجان فنون العالم دبي 2026، إلى البيئة البحرية الإماراتية، من خلال عمل خزفي خاص يتكون من قطع الفخار الأسود المرسومة بالتزجيج الأبيض، تجسّد سفناً خشبية تعود لوالدها وعمها.

وأكدت وفاء الشامسي أن هذه الخطوط المتلاشية التي تتخللها إضاءات بسيطة تعكس تلاشي حرفة والدها في صناعة السفن الخشبية التي باتت تندثر، مبينةً رغبتها في تنوير الجيل الجديد بالصنع القديمة وإبقاء التراث البحري الإماراتي حياً بوصفه ذكرى تتجدد عبر الفن. وبهذا، تنجح الشامسي في تقديم نموذج ملهم لكيفية إبقاء التراث الإماراتي نابضاً بالحياة ومواكباً لروح العصر في آنٍ واحد.