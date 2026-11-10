محمد بن راشد بن محمد يشهد الحفل الختامي لجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي الـ 15



شَهِدَ سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم (الثلاثاء)، الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي التي حَمَلَت عنوان "الأسرة" والذي أقيم في "متحف المستقبل" في دبي.



وبدأت مراسم الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، تلته كلمة ترحيبية لعلي خليفة بن ثالث، أمين عام الجائزة، توجّه خلالها بالشكر لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ على رعاية سموّه للجائزة، وقال :

"لقد حَمَلَت الدورة الخامسة عشرة عنوان "الأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، تمكيناً للروابط الأسرية ودعم الاستقرار المجتمعيّ وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الصاعدة".



وأضاف : "في عيدنا الخامس عشر، نحمل لكم بشائر سارة، بتجاوزنا حاجز المليون صورة، استقبلها أرشيفنا من مجتمعٍ فوتوغرافيّ نَشِط يتجاوز نصف مليون مصور من 209 دول. لقد أنجزت "هيبا" أكثر من 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف مصور، لتجعل من دبي مدرسة التصوير الأقوى تأثيراً وعطاءً في الشرق الأوسط، امتثالاً لرؤية سيدي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، الذي ينتظر منّا المزيد من الابتكار والتأثير.. ومدّ جسور التواصل الثقافي والفني بين الشعوب".

الجائزة الكبرى .. جدرانٌ بلا سقف !

وقام سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 200 ألف دولار، والتي كانت من نصيب المصور بينو رحمن من بنغلاديش والذي وثّقت عدسته عبر الصورة مشهداً لأسرةٍ ينام أفرادها داخل الجدران الخرسانية التي صَمَدَت وسط أنقاض منزلهم الذي احترق ضمن أكثر من 1500 منزل طالهم حريق هائل سريع الانتشار في "كوريل" إحدى أكثر المستوطنات العشوائية اكتظاظاً بالسكان في مدينة دكا.

الجوائز الخاصة

وكرم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال لقب الجائزة التقديرية المصور اليابانيّ كازويوشي نوماشي تكريماً لمسيرةٍ تجاوزت نصف قرن من العمل الفني الثقافي الإنساني من التوثيق الفوتوغرافي للشعوب في المناطق النائية ذات المناخ القاسي وعلاقتهم مع الأرض والمعتقدات الراسخة والطقوس الإيمانية وإدارة جوانب الحياة المختلفة، لدرجة أن الصحافة العالمية وصفت أعماله ومؤلفاته بأنها "وثيقة قيّمة عن الإنسان والأرض".

أما "جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي" فقد مُنِحت للمصور السوري الدكتور علي محمد، تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المُتقدّمة والفنون البصرية باللغة العربية، وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا المُعقّدة للمبدعين.

"جائزة مصور العام من هيبا"، كانت من نصيب المصورة الفرنسية فيرونيك دو فيغوري تقديراً لمسيرتها المهنية الطويلة في التصوير الصحفي ومشاريعها الفعّالة في إيصال صوت المعاناة بسبب القمع والحروب والنزاعات للعالم.



جوائز "الأسرة"

وقام سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بمحور "الأسرة"، وكان المركز الأول من نصيب المصور الإماراتيّ حامد عبيد آل علي، يليه المصور السعوديّ نواف العصيمي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء المصور الهنديّ "سوبهاجيت داتا".

الأحلام ... برؤية الذكاء الاصطناعي

كما كرَّمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي؛ الفائزين بمحور الأحلام -برؤية الذكاء الاصطناعي، فقد جاء أولاً المصور النيوزلنديّ تشي هوي تانغ، تلاه ثانياً المصور الصينيّ فان هو تسانغ، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور الكولومبيّ برناردو هيرنانديث.

محور "ملف مصور"

كما كرَّم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ الفائزين في محور "ملف مصوِّر"، حيث فاز المصور الفلسطينيّ يوسف الزعنون بالمركز الأول، تلاه برنت ستيرتون من الولايات المتحدة في المركز الثاني، تلاهُ مواطنهُ في المركز الثالث المصور ورائد الفضاء الأمريكي دون بيتيت.

التصوير الرياضي

كما كرَّم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم؛ الفائزين في محور "التصوير الرياضي"، حيث حصد المركز الأول المصور الصينيّ هونغبين وو، تلاه المصور الكويتيّ فيصل حماده في المركز الثاني، ثم المصور الروسيّ كيريل كودريافتسيف في المركز الثالث.

المحور العام

كما كرمت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ الفائزين في المحور "العام – الملوّن" حيث فاز بالمركز الأول المصور السلوفاكي فيليب هريبيندا، وحلَّ ثانياً المصور السويسريّ فرانكو بانفي، بينما جاء المصور الإيطاليّ راميرو تورنتس في المركز الثالث.

أما المحور "العام – الأبيض والأسود" فقد انتزع صدارته المصور الأستراليّ جونو ألين تلاه ثانياً المصور بارون ساركار من الهند، وجاء ثالثاً المصور الكنديّ توماس فيجايان.

علي خليفة بن ثالث: "الدورة الـ15 حَمَلَت عنوان "الأسرة"، انسجاماً مع إعلان 2026 عاماً للأسرة، وتمكيناً للروابط الأسرية ودعم الاستقرار المجتمعيّ وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الصاعدة"-"تجاوزنا حاجز مليون صورة، استقبلها أرشيفنا من مجتمعٍ فوتوغرافيّ نَشِط يتجاوز نصف مليون مصور من 209 دول، وقدّمنا أكثر من 230 برنامج تدريبي استفاد منها أكثر من 10 آلاف مصور "RemoveCtrl + EnterApply

-"هيبا" تخطّت مليون صورة ومجموع جوائزها المليون دولار في دورتها الـ15RemoveCtrl + EnterApply

-الإمارات والسعودية والكويت يمثّلون العدسة الخليجية.. وفلسطين تحافظ على صدارة البورتفوليو -"بينو رحمن" من بنغلاديش يفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 200 ألف دولارRemoveCtrl + EnterApply

الإماراتي حامد عبيد آل علي يحصد المركز الأول في محور "الأسرة"، والسعودي نواف العصيمي ثانياًRemoveCtrl + EnterApply