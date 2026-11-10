لطيفة بنت محمد: دبي حريصة على تعزيز حوار الفن والتكنولوجيا العالمي وترسيخ دور الإبداع في بناء المستقبل

انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، الجلسات الرئيسية للبرنامج الأكاديمي الافتراضي للنسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026» التي تستضيفها دبي تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف الحدث الدولي، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع جامعة زايد، إلى استكشاف دور الفنون والعلوم والتكنولوجيا في توسيع مجالات التعبير الإبداعي، وتعزيز التفاهم والحوار الثقافي.

وذلك في إطار جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية والواعدة، ودعم المواهب والمبدعين، وتوفير بيئة محفزة للتعلم والبحث والتجريب، بما يرسّخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

وألقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة في مستهل فعاليات البرنامج أكدت فيها أن استضافة «إيسيا 2026» تجسّد حرص دبي على تعزيز الحوار العالمي بين الفن والتكنولوجيا، وترسيخ دور الثقافة والابتكار في بناء المستقبل.

وقالت سموها: «تصبح الأماكن جزءاً من ذاكرتنا ووجداننا بما تحمله من حكايات إنسانية، وما تقدمه من تجارب تترك أثرها فينا، ويأتي الفن ليمنح هذه الحكايات أبعاداً أعمق، ويحوّلها إلى لغة عالمية تتجاوز حدود المكان واختلاف الثقافات، فتفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتواصل والتفاهم».

مكانة رفيعة

ونوهت سموها بجمع المؤتمر نخبة من الفنانين والمبدعين والباحثين والمفكرين والطلبة من مختلف أنحاء العالم، حضورياً وافتراضياً، في مساحة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، مؤكدةً أن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار في الثقافة باعتباره استثماراً في طاقات الإنسان وإمكاناته وقدرته على الابتكار وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وقالت سموها: «نعتز بإرثنا الثقافي الأصيل الذي يعمّق ارتباطنا بجذورنا. كما يمنحنا انفتاحنا على العالم مساحات جديدة للتعبير والتواصل الإنساني».

وتابعت سموها قائلة: «مع اتساع الآفاق التي تمنحها التكنولوجيا للإنسان، تزداد أهمية القرارات التي نتخذها اليوم، لما لها من أثر في تشكيل نظرة الآخرين إلى ثقافاتنا، وإتاحة المجال لمختلف الأصوات للتعبير عن نفسها، وترسيخ القيم التي ستتبناها الأجيال القادمة.

وفي دبي ودولة الإمارات، نؤمن بدور الثقافة ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وتوجيه مسيرة التقدم والابتكار، بما يحفظ هويتنا الأصيلة، ويجسّد قيمنا الإنسانية، ويضع الإنسان في صميم تطلعاتنا وإنجازاتنا».

وشددت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توجيه التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في أساليب إنتاج الفنون والتفاعل معها، وقالت: «نعمل على أن يكون التنوع الثقافي وحرية الإبداع قيماً أساسية توجه هذه التحولات بما يخدم الإنسان ويحترم خصوصية المجتمعات وثقافاتها. وتتجسّد مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة في تمكينها بالمعرفة، وتنمية قدراتها الإبداعية، لتكون قادرة على صناعة مستقبلها.

ومن هنا، تبرز أهمية الاستثمار المستدام في التعليم والثقافة ورعاية المواهب، باعتباره استثماراً في طاقات الأجيال وطموحاتها، وقدرتها على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها».

انفتاح ومسيرة متواصلة

وأضافت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «تواصل دولة الإمارات، من خلال انفتاحها على مختلف التجارب والثقافات، توطيد علاقاتها مع العالم، وتعزيز التفاهم بين الشعوب، إيماناً منها بأن الثقافة تشكّل جسراً إنسانياً للتواصل بين المجتمعات.

وتبرز أهمية هذا الانفتاح في تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة منه، مع الحفاظ على ارتباطها بجذورها وهويتها، فشباب اليوم هم من سيحملون أثر خياراتنا الثقافية والتكنولوجية إلى المستقبل، ودورنا هو تمكينهم من تكوين رؤاهم المستقلة، والمساهمة بأفكارهم وإبداعاتهم في صياغة ملامحه».

واختتمت سموها بدعوة المشاركين إلى التأمل في أثر الأفكار والقرارات التي تُتخذ اليوم على مستقبل الأجيال القادمة، وأن يجعلوا من هذا الملتقى مصدر إلهام لرؤى جديدة تسهم في بناء مستقبل يعتز فيه الإنسان بهويته وإرثه، ويمتلك القدرة على الإبداع وإحداث أثر إيجابي في العالم.

بين عالمين

كما ألقت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة قالت فيها: «استطاع مؤتمر (إيسيا) على مدى أكثر من ثلاثة عقود أن يجمع تحت مظلته نخبة من المبدعين والباحثين الذين يتجاوزون الحدود التقليدية للتخصصات، ويخوضون تجارب متنوعة بأدوات جديدة، ويكتشفون أساليب مبتكرة للتعبير الفني. واليوم، يجمع (إيسيا 2026) مجتمعاً دولياً يسعى لاستكشاف أبرز التقاطعات بين الفن والعلم والتكنولوجيا».

ولفتت إلى أن المؤتمر استقطب أكثر من 1000 طلب مشاركة في البرنامجين الفني والأكاديمي، اختير من بينها أكثر من 100 عمل وتركيب فني لعرضها في مواقع مختلفة من دبي، بما يتيح للجمهور استكشاف طرق جديدة للتفاعل مع الإبداع من خلال التجارب الغامرة والتركيبات الرقمية والممارسات الفنية التجريبية.

وأكدت بدري أهمية البرنامج الأكاديمي الافتراضي ودوره في تعزيز التواصل بين الفنانين والأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير مساحة لتبادل المعرفة واستكشاف رؤى جديدة.

وأضافت: «لا تقتصر أهمية المؤتمر على حجم المشاركة الدولية وتنوع فعالياته، بل تمتد إلى الفرص التي يوفرها لبناء علاقات مهنية وشراكات إبداعية تجمع بين مختلف التخصصات، فاللقاءات التي تجمع الفنانين والباحثين والمتخصصين قد تتحول إلى مشاريع وتجارب جديدة يمتد أثرها إلى ما بعد انتهاء المؤتمر»، موضحةً أن «إيسيا 2026» يفتح أمام المبدعين في الإمارات والمنطقة آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والتواصل مع المجتمع الإبداعي العالمي.

برنامج متنوع

واستعرض المتحدثون خلال البرنامج رؤاهم حول مستقبل الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة ودورها في تطوير الممارسات الإبداعية.

وفي هذا السياق، تناول الدكتور كيفين ريتشارد هول، مدير جامعة زايد، في كلمته، أهمية التكامل بين الفن والعلم والتكنولوجيا في تعزيز الابتكار، ودور الجامعات في تمكين الطلبة من مواكبة التحولات الرقمية والمساهمة في صناعة المستقبل.

وبدورها، أكدت إيرندي فيرغارا، رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، خلال كلمتها، أن قوة المؤتمر تكمن في حيوية مجتمعه الفني والأكاديمي، وما يقدمه من أعمال فنية مبتكرة ورؤى يطرحها الفنانون والباحثون، مشيرةً إلى تنوع برنامجه الفني الذي يستضيفه عدد من المواقع الثقافية في دبي، وما يتيحه للجمهور من تجارب فنية متميزة.

ودعت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة المواهب الواعدة في «دبي للثقافة»، في كلمتها، المشاركين إلى استكشاف التجارب الفنية والتفاعل مع المبدعين وتبادل الأفكار والرؤى، مشيرةً إلى أن القيمة الحقيقية للمؤتمر تكمن في الفرص التي يوفرها لاكتشاف آفاق جديدة وبناء علاقات إبداعية مستدامة.

وتناولت جانيت بيلوتو، عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، والمديرة التنفيذية والاستراتيجية لمؤتمر «إيسيا 2026»، في كلمتها مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والإبداعية في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مؤكدةً أهمية توظيف التقنيات الحديثة وفق أسس أخلاقية ومستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل يوازن بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية.

كما ألقت كاثرين هايلز كلمة رئيسية عنوانها «الذكاء الاصطناعي كشريك فني: رسم خريطة لنظرية العقل لدى النماذج اللغوية الكبيرة»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في الممارسات الفنية، وإمكانات التفاعل بين المبدعين والنماذج اللغوية الكبيرة.

أربعة محاور

وتدور الجلسات الرئيسية للبرنامج الأكاديمي الافتراضي حول أربعة محاور رئيسية، هي: «حوارات بين العوالم»، و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، والتي تسلط الضوء على الروابط بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي.

وفي هذا السياق، يناقش كل من أوروندا سكاليرا وألفريدو كراميروتي في جلسة «من الكون إلى الكم: التقييم الفني في العصر الرقمي»، التي تديرها إسراء أوزكان، منتجة مؤتمر «إيسيا 2026»، الممارسات الفنية في العصر الرقمي. كما تقدم ليزا مورين جلسة «متحف الجليد القطبي».

من جانب آخر، يقدم يويشن وو جلسة عنوانها «نحو تجربة جسدية بين الثقافات: تحويل حركات الباليه إلى صوت عبر العزف على آلة الغوجنغ»، التي شارك في إعدادها كل من يوتينغ شيوي وإلكه راينهوبر، ويستعرض خلالها كيفية توظيف التعلم الآلي لتحويل حركات الباليه إلى تكوينات صوتية متطورة، تترافق مع عروض بصرية مستوحاة من الرسم الصيني بالحبر والماء.

وتبحث آنا شفيتس في جلسة «عبر الثقافات والخوارزميات: حوار بين الثقافات بوساطة الذكاء الاصطناعي من خلال المشروع البحثي (AI Hokusai ArtTech)»، إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التبادل الفني بين الثقافات.

ويقدم الدكتور بريدراغ ك. نيكوليتش جلسة «إعادة تخيّل ما لا يُرى: الذكاء الاصطناعي يعيد بناء التراث الحسي لجزيرة بورنيو وخسائرها البيئية»، ويتناول فيها دور التقنيات الناشئة في إعادة تصور الذاكرة البيئية والتجارب الحسية المهددة بالاندثار.

وفي السياق ذاته، تناقش بالوما غونزاليس دياز في جلسة «البنى التحتية والطاقة والخوارزميات: ممارسات فنية نقدية حول الذكاء الاصطناعي»، الآثار البيئية للتقنيات الرقمية ودور الفن في تعزيز الممارسات المستدامة.

ويتضمّن البرنامج جلسة عنوانها «استكشاف الإبداع الموسيقي في ظروف الجاذبية الصغرى: رؤى من تجربة طيران مكافئ»، من إعداد ليوناردو باريلارو ولورا أليس براكن، وتتناول تأثير تغير الجاذبية في الأداء الموسيقي.

كما يقدم كريس إلفيس ليسي وفلوريان كريستوف بروغيسر في جلسة «Doppelgänger: Apparatus – مواجهة أشباه غريبة في فضاء واقع مختلط مشترك» التي شارك في إعدادها كريستوفر لويد سالتر، تجربة تتيح للمشاركين التفاعل مع نسخ رقمية من أنفسهم.

أما جلسة «إيسيا 2026 في دبي»، التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي، فتتناول رحلة استضافة الحدث الدولي وتطوير برنامجيه الفني الحضوري والأكاديمي الافتراضي، بمشاركة جانيت بيلوتو، إلى جانب فريق القيّمين الفنيين الذي يضم: جلال لقمان، وآنا سيمان، وندى الطاهر، وجوزيبي موسكاتيلو، وناصر عبدالله، والفنانة صابرينا قشطولي.

حيث يناقش المشاركون فرص التعاون بين المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات والفنانين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وأهمية تبادل المعرفة والتجريب الفني. ويعكس تنوّع الجلسات والتجارب اتساع مجالات البحث والتجريب التي يطرحها المؤتمر، وما تتيحه التقنيات الناشئة من إمكانات جديدة للتعبير الفني والتفاعل مع القضايا الثقافية والبيئية والإنسانية.

سموها:

- في دبي ودولة الإمارات نؤمن بدور الثقافة ركيزة أساسية لبناء المستقبل وتوجيه مسيرة التقدم والابتكار بما يحفظ هويتنا الأصيلة ويجسّد قيمنا الإنسانية ويضع الإنسان في صميم تطلعاتنا وإنجازاتنا

- نعمل على أن يكون التنوّع الثقافي وحرية الإبداع قيماً أساسية توجه التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يخدم الإنسان ويحترم خصوصية المجتمعات وثقافاتها

- شباب اليوم هم من سيحملون أثر خياراتنا الثقافية والتكنولوجية إلى المستقبل ودورنا هو تمكينهم من تكوين رؤاهم المستقلة والمساهمة بأفكارهم وإبداعاتهم في صياغة ملامحه

هالة بدري: "الحدث يفتح أمام المبدعين في الإمارات والمنطقة آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وعرض تجاربهم والتواصل مع المجتمع الإبداعي العالمي"

فعاليات وبرامج تغتني برؤى المتحدثين حول مستقبل الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة ودورها في تطوير الممارسات الإبداعية

أربعة محاور رئيسية للجلسات الرئيسية شملت: «حوارات بين العوالم» و«نسج كوكبات رقمية» و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية» و«عوالم مترابطة»