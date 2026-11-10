«دبي للثقافة» تحتفي بروح الاتحاد بأجندة إبداعية متنوعة ضمن «مدارس الحياة»

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن أجندة برنامج مشروعها «مدارس الحياة» لشهر نوفمبر 2026، الذي تحتفي من خلاله بالهوية الوطنية وروح الاتحاد ومسيرة تأسيس الدولة، وتسلط الضوء على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة، والأفكار والمهارات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر تقدماً وإبداعاً.

وتستضيف مكتبات دبي العامة 43 ورشة تفاعلية وجلسة ثقافية وحوارية، ضمن أجندة متنوعة تتيح للأطفال والعائلات استكشاف مجالات تشمل الفنون والحرف اليدوية والآداب واللغات والموسيقى وفنون الطهي والإعلام والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، ويجسد حرص الهيئة على جعل الثقافة في متناول الجميع، وتعزيز دور مكتبات دبي العامة بوصفها مساحات حيوية للإبداع والتفاعل المجتمعي.

وخلال نوفمبر المقبل، ستشهد المبادرة التي تدعم مستهدفات «استراتيجية جودة الحياة في دبي» تقديم ورش متنوعة من بينها ورشة «مقدمة في اللهجة الإماراتية» التي يقدمها «معهد اللهجة» في مكتبة المنخول العامة لتعريف روادها بمفردات اللهجة المحلية وتعبيراتها اليومية، في حين ستنظم مكتبة هور العنز العامة ورشة «صناعة المحتوى البصري بالهاتف» بإشراف «ستوري أوف استوديو» لتطوير مهارات المشاركين في التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي.

كما ستحتضن مكتبة الراشدية ورشة «التطريز بالإبرة» التي تنفذها علامة «ذا هاندميد إيدت». وفي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ستعقد الدكتورة كاميليا توفيق جلسة «وصفة النضارة»، التي تتناول أهمية التغذية المتوازنة ودورها في تعزيز الصحة والعافية.

«النقش بالزنكوغراف»

وفي إطار أنشطة «نادي الفن»، ستحتضن مكتبات دبي العامة باقة من الورش التي تجمع بين الحرف التقليدية والتقنيات الفنية المعاصرة، حيث ستنظم «روفتوب سوبري» في مكتبة المنخول العامة ورشة «صابون المجرّة الرخامي»، في حين تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشتي «النقش بالزنكوغراف» التي تتولى تنفيذها عبير رشاد، و«الطباعة بالنقش» بالتعاون مع أشليغ ويلموت.

وفي مكتبة الراشدية تنظم ورشة «صناعة لوشن للجسم» بالتعاون مع مرام الرواس، في حين ستقدم «ستربس آند كيرلز» في مكتبة المنخول العامة ورشة «فن لف الورق: دبي مستقبل»، التي تتيح للمشاركين ابتكار تصاميم مستوحاة من تطلعات الإمارة المستقبلية.

وتحتضن مكتبة الطوار العامة كذلك ورشة «مشابك الشعر بالتلي» التي تنظمها «هابي كايوس»، وتستلهم جماليات الحرفة الإماراتية التقليدية في تصميم قطع إبداعية معاصرة.

وتتواصل فعاليات «نادي الفن» في مكتبة المنخول العامة، التي تستضيف ورشة «فن الرسم التكعيبي» بإشراف الفنانة عبير العيداني، التي تتولى أيضاً تقديم سلسلة ورش «المسار التأثيري الإبداعي:

من الرسم إلى الألوان الزيتية»، الهادفة إلى تنمية مهارات المشاركين في بناء اللوحات الفنية وتوظيف الألوان. وسيحظى رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم بفرصة المشاركة في ورشة «صديقي الآلي» بإشراف استوديو ميداف الإبداعي، إلى جانب ورشة «حافظة نظارات من الجلد» التي تقدمها «فيفلي»، وستحتضن مكتبة الراشدية ورشة «التعلم بالحواس:

يوم في المريخ» التي تنظمها «فينتوريا»، في حين سيكتشف المشاركون في ورشة «صناعة عطر العود»، التي يقدمها خبراء «لاتيليه»، أساليب تركيب الروائح ومزج مكوناتها. كما ستنظم مكتبة أم سقيم، ضمن أنشطة «نادي الكروشيه»، ورشة «ربطات بالكروشيه» تنفذها فاطمة خليفة، لإكساب المشاركين مهارات الحياكة وابتكار قطع يدوية مميزة.

وسيقدم «نادي الصحة والتغذية» مجموعة من التجارب التي تجمع بين فنون الطهي والمعرفة الغذائية، من بينها ورشة «المطبخ الفرنسي: كريم بروليه» التي ينظمها «إم إتش إيتري» في مركز الجليلة لثقافة الطفل، كما يستضيف أيضاً ورشة «الفوالة التقليدية الإماراتية:

عش العصيدة»، حيث ستعرّف الشيف علياء آل علي المشاركين إلى إحدى الوصفات المستوحاة من المطبخ المحلي وتقاليد الضيافة الإماراتية، في حين ستحتضن مكتبة حتا العامة ورشة «البسكويت المالح بالأعشاب» بإشراف «مامي يامي».

«نادي الكتاب»

من جهة أخرى، سيقدم «نادي الكتاب» سلسلة من الجلسات الأدبية التي تجمع القراء حول أعمال متنوعة، وتتيح لهم تبادل الآراء والأفكار بشأن مضامينها، حيث ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم «ملتقى الراويات» لمناقشة ملحمتي «الإلياذة» و«الأوديسة»، إلى جانب جلسة ينظمها «منتدى شرق وغرب» للحوار حول كتاب «بحثاً عن حياة» بحضور مؤلفه نافع الياسي، في حين ستحتضن مكتبة الطوار العامة جلسة تنظمها «بوكس آند مور» وتتناول فيها رواية «ظل الريح» للكاتب كارلوس زافون.

ويمتد البرنامج إلى الفنون السينمائية، حيث سيقدم «ملتقى الراويات»، ضمن أنشطة «نادي السينما» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، جلسة حول فيلم «الأوديسة»، تسلط الضوء على العلاقة بين الأدب والسينما، وكيفية تحويل الأعمال الأدبية إلى تجارب بصرية.

وستجمع أجندة «مدارس الحياة» بين فنون الخط واللغات والتكنولوجيا، من خلال مجموعة من الورش التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال، حيث ستقدم سوزان مراد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

ضمن أنشطة «نادي الخط»، ورشة «خط الرقعة للأطفال»، التي تتيح للمشاركين تعلم أساسيات الخط العربي وتحسين مهاراتهم في الكتابة بأسلوب فني، في حين سيقدم شاهين في مكتبة الطوار العامة، ضمن أنشطة «نادي اللغات»، ورشة «من اللغة إلى الإرث:

الإمارات»، التي تسلط الضوء على الموروث اللغوي المحلي من خلال أبيات من الشعر النبطي ومفردات البيئة الإماراتية. وفي إطار أنشطة «نادي الابتكار»، تستضيف مكتبة أم سقيم ورشة «الذكاء الاصطناعي للصغار:

دبي الذكية 2040» بإشراف منتجب حسين، لتحفيز المشاركين على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، في حين ستحتضن مكتبة حتا العامة ورشة «اصنع منزلك الذكي» التي تنظمها «برين باد»، وتجمع بين البرمجة والتصميم والتفكير المنطقي.

وستمتد أنشطة «مدارس الحياة» إلى مجالات الإعلام والموسيقى والفنون الأدائية، حيث ستقدم ريم محمود في مكتبة هور العنز العامة ورشة «تجربة عملية في صناعة البودكاست»، التي تتيح للمشاركين التعرّف إلى مراحل إعداد المحتوى الصوتي وتسجيله وإنتاجه، في حين ستحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم برنامج «أساسيات البيانو 101: ألحان دبي»، بإشراف يزن كمال وإلياس زيات، بهدف صقل المهارات الموسيقية لدى الأطفال، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم من خلال التدريب العملي على العزف.