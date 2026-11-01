دو فيغوري.. التقاط الأمل النامي حول الأنقاض

توَّجت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المصورة الفرنسية «فيرونيك دو فيغوري» بجائزة «مصور العام من هيبا»، تقديراً لإنجازاتها في الشهور الاثني عشر الماضية ومسيرتها المهنية الطويلة في التصوير الصحفي ومشاريعها الفعالة المستمرة في إيصال صوت المعاناة بسبب القمع والحروب والنزاعات للعالم.

مسيرتها مع التصوير الصحفي امتدت لأكثر من عشرين عاماً في مناطق النزاع والمجتمعات التي عانت من الحروب والاضطرابات السياسية، بدءاً من أفغانستان ووصولاً إلى اليمن والعراق والصومال ونيجيريا وسوريا ومالي. ومع ذلك، فإن الحرب بحد ذاتها ليست محور اهتمامها، بل ما ينجو ويستمر في ظل الحرب، مثل الرغبة والفكاهة والجَمَال والعبثية والرقة والمقاومة، وإيقاعات الحياة اليومية.



«دو فيغوري» أبدت سعادتها الغامرة بالفوز واعتبرته شرفاً عظيماً، وأنه يحمل في طياته دلالات عميقة بالنسبة لها، حيث كان التصوير الفوتوغرافي وسيلتها لتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والإنسانية، وقادتها عدستها إلى أماكن يُساء فهمها، أو يُنظر إليها بريبة وخوف، أو تُختزل في صورٍ نمطيةٍ ضيقة.



تقول: بصفتي مصورة أوروبية، فإن نيل هذا التقدير من خلال جائزة عربية مرموقة، يلامس مشاعري بعمق، لأنه يذكرني بأن التصوير الفوتوغرافي لغة عالمية، قادرة على بناء جسور إيجابية تتجاوز الحدود والأحكام المُسبقة.



فكر «دو فيغوري» الفني يعتمد على النظر لما هو أبعد من الظاهر، وتجاوز ثنائية الأبيض والأسود، للكشف عن الألوان والتعقيدات والجوانب الإنسانية التي تكمن حتى في أكثر الأماكن قتامة، كما أنها تُجيد البدء من النقطة التي تعجز فيها التصنيفات عن التعبير عن الواقع، فهي تنجذب إلى التناقض والغموض والمساحات البينية.



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اقتحام دوائر الخطر لنقل الحقيقة.. قيمة إنسانية عظيمة تستحق التكريم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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