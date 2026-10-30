هيدروجين أخضر منتج بتقنية مائية آمنة



نجح فريق بحثي كوري مشترك من معهد "ديغيست" وجامعة كوكمين في كوريا الجنوبية، في تطوير تقنية جديدة ونظيفة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" باستخدام ضوء الشمس، وفقاً للدراسة المنشورة في دورية "سمول Small" العلمية. وابتكر الباحثون قطباً ضوئياً عالي الكفاءة يعتمد على عملية مائية آمنة بجهد كهربائي منخفض لا يتجاوز 4 فولت، مقارنة بالتقنيات التقليدية التي كانت تتطلب 200 فولت وتعتمد على مذيبات عضوية سامة لتثبيت المواد.

واعتمدت الطريقة الجديدة على جزيئات محبة للماء لدمج المواد النانوية، ما أدى إلى زيادة كفاءة إنتاج التيار الضوئي بأكثر من عشرة أضعاف، مع الحفاظ على استقرار الأداء وإنتاج الهيدروجين بنجاح دون أضرار جانبية أو استخدام لمواد خطيرة.