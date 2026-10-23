"اترك بصمتك" في "الشارقة للرسوم ".. خيال ودهشة ومرح



ربما تبدأ الحكاية بخطّ واحد، أو ملامح شخصية، أو لون يفتح الباب أمام عالم كامل من الخيال.

وفي "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصوّرة"، يتحوّل جدار أبيض يحمل عنوان "اترك بصمتك" إلى مساحة يلتقي فيها الخيال الفردي بالإبداع الجماعي، إذ يشارك الزوار في رسم ملامحه وتشكيل تفاصيله باستخدام الأقلام والألوان.



ومع كل رسمة جديدة، تتشكّل جدارية تجمع شخصيات شهيرة من أفلام الرسوم المتحركة اليابانية وأبطال القصص المصورة، إلى جانب شخصيات يبتكرها الفنانون والموهوبون بأنفسهم، وبين هذه العوالم المتنوعة، تطلّ شخصية المؤتمر الكرتونية، لتجد مكانها وسط الشخصيات التي يرسمها المشاركون.



وتكمن خصوصية الجدارية في الطريقة التي تتكوّن بها؛ إذ يلتقي على سطحها إبداع الفنانين المحترفين بمحاولات المواهب الناشئة، وتتجاور الشخصيات التي يعرفها الملايين مع أخرى تولد للمرة الأولى أمام الزوار، وهكذا يجسّد الجدار رسالة المؤتمر في جمع المبدعين وتبادل الخبرات وإفساح المجال أمام المواهب للتعبير عن أفكارها؛ فبينما تدور النقاشات وتُصقل المهارات في الجلسات والورش المحيطة به، يترجم المشاركون شغفهم إلى رسومات تبقى شاهدة على لقاء خيالاتهم في الشارقة.