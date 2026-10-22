«دبي للثقافة» تنمي مهارات المبدعين في صناعة البودكاست الثقافي



تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جهودها الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب الإبداعية وتطوير قدراتهم، عبر برامج نوعية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم والتجربة والابتكار، وتعزز مساهمتهم في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي في دبي.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن تنظيم ورشة «صناعة البودكاست الثقافي: من الفكرة إلى الحلقة»، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وذلك بهدف تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى الصوتي، وتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى تجارب صوتية إبداعية تسلط الضوء على موضوعات ثقافية متنوعة، وتقدمها للجمهور بأساليب معاصرة.



وستتولى الإعلامية دجى بن فرج، المتخصصة في صناعة محتوى البودكاست وإنتاجه، تقديم الورشة التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، حيث ستصحب المشاركين في تجربة تدريبية عملية، يتعلمون خلالها كيفية تطوير فكرة البودكاست وبناء هويته وتحديد جمهوره، والعمل على إعداد حلقاته وصياغة الأسئلة وإدارة الحوارات، إلى جانب اكتساب المهارات اللازمة لتقديم محتوى صوتي يتميز بجودة الأداء والحضور، وإتقان تقنيات التعامل مع الميكروفون والتسجيل.



وستجمع الورشة بين المعرفة والتطبيق العملي من خلال مختبرات تفاعلية، ومحاكاة الحوارات، وتمارين الأداء والتسجيل، إلى جانب الملاحظات المباشرة التي تساعد المشاركين على تحسين أدائهم وتطوير تجاربهم الصوتية. كما ستتيح لهم فرصة توظيف ما اكتسبوه من معارف في إعداد نموذج تجريبي لبودكاست ثقافي يمكن تحويله إلى حلقة متكاملة، بما يسهم في إبراز أصوات ورؤى ثقافية جديدة، ويفتح المجال أمام احتضان التجارب المتميزة مستقبلاً وإتاحتها عبر منصات مختلفة.