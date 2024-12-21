«أبوظبي للكوميديا» ينطلق 26 أبريل

تنطلق النسخة الثانية من موسم «أبوظبي للكوميديا»، على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس 26 أبريل المقبل وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، حيث يجمع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا حول العالم.

ويقدم موسم أبوظبي للكوميديا في نسخته لعام 2025 مجموعة أكثر تنوعاً من العروض الكوميدية، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في شهر مايو الماضي.

ويأتي الموسم الجديد بالشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وبتنظيم من «لايف نيشن» الشرق الأوسط.

ويستقطب موسم أبوظبي للكوميديا 2025 نخبة من النجوم العالميين في عالم الكوميديا على مسرح واحد من ضمنهم: تريفور نواه، الذي يتمتع بمواهب عديدة، تتضمن عمله كممثل، وكوميدي، وكاتب، ومنتج، ومُعلق سياسي ومضيف سابق لبرنامج «ذا ديلي شو».

وقد اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، بفضل قدرته الفريدة على مزج النقد الاجتماعي الذكي مع الفكاهة الساخرة، والنجم العالمي كيفن هارت، المرشح لجائزتي «إيمي» و«غرامي»، والذي ينحدر من مدينة فيلادلفيا، والفنان غابرييال إغليسياس، الذي يعتبر واحداً من أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية في العالم.

حيث يقدم عروضاً أمام جماهير غفيرة تُباع تذاكرها بالكامل حول العالم، محققاً ما يقرب من مليار مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من 25 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، والكوميدي مايكل ماكنتاير، الذي يشتهر بتحطيمه الأرقام القياسية.

حيث قدم 33 عرضاً تم بيع جميع تذاكرها في ﺳﺎﺣﺔ (O2 Arena) في لندن، إضافة إلى الفنان جو كوي، الذي يعد اليوم أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية.

والأكثر مبيعاً على شباك التذاكر في العديد من الوجهات والمسارح العالمية، والممثل والكوميدي جاد المالح، الذي يُعتبر واحداً من أكثر الشخصيات فكاهة، وبيل بور، الذي يعتبر من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية، وهو ممثل وكاتب أمريكي يشتهر بروحه الفكاهية الحادة، وأسلوبه الجريء، وتناوله الصريح للعلاقات والقضايا الاجتماعية، وغيرها الكثير.