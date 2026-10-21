50 كاتباً ومبدعاً عربياً يشاركون ببرنامج ثقافي متنوع في "الشارقة للكتاب"

تستضيف الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 كاتباً ومبدعاً من 17 دولة عربية، للمشاركة في برنامج ثقافي يجمع تجارب متنوعة في الرواية والشعر والنقد الأدبي والمسرح والفنون والدراسات الثقافية والتاريخية.

ويتيح البرنامج للجمهور لقاء أدباء ومفكرين وفنانين من أجيال ومدارس إبداعية مختلفة، والتعرف إلى أعمالهم ورؤاهم، وفتح حوارات حول تطور الأدب العربي وعلاقته بالمجتمع والهوية والذاكرة والتحولات الثقافية، خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة المشاركين من الدولة، الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي يجمع مشروعه الأدبي بين الرواية والقصة القصيرة والبحث في الشعر النبطي والتراث الشعبي، ومن أعماله "ص.ب 1003" و"غرفة واحدة لا تكفي"، إلى جانب الروائي والقاص والشاعر علي أبو الريش، صاحب تجربة ممتدة في الرواية الإماراتية.

كما تشارك الروائية ريم الكمالي، التي تستلهم التاريخ والآثار والذاكرة المحلية في أعمالها، ومنها "تمثال دلما" و"يوميات روز"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022، والروائية نادية النجار، التي تتنوع كتاباتها بين الرواية والقصة وأدب الطفل، ومن أعمالها "مدائن اللهفة" و"ثلاثية الدال" و"ملمس الضوء"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2025.

وتشارك أيضاً الروائية والقاصة فتحية النمر، التي تتناول في أعمالها القضايا الاجتماعية والإنسانية وتحولات المجتمع الإماراتي، والكاتبة والصحفية والناشرة عائشة سلطان، مؤسسة ومديرة "دار ورق للنشر"، التي تهتم كتاباتها بالمكان والذاكرة وأدب الرحلات، إلى جانب الكاتب والصحفي والروائي ناصر الظاهري، صاحب الإسهامات في السرد وأدب الرحلات والصحافة الثقافية.

وفي الشعر والتراث، يحضر الدكتور شهاب غانم، الشاعر والمترجم الذي أسهم في نقل الشعر بين العربية والإنجليزية، وإبراهيم الهاشمي، الشاعر والباحث والمدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إلى جانب فهد المعمري، المتخصص في توثيق التراث الشعبي الإماراتي ودراسة الشعر النبطي والحكم والأمثال، والدكتور أحمد خوري، الباحث والمؤرخ الثقافي المهتم بحفظ المقتنيات التراثية وتوثيقها.

ويمتد الحضور الإماراتي إلى المسرح والفنون، بمشاركة الدكتور حبيب غلوم، الممثل والمخرج والمؤلف الذي أسهم في الحركة المسرحية الإماراتية، والفنان التشكيلي والكاتب ناصر نصرالله، الذي يجمع في تجربته بين الرسم والكتابة والقصص المصورة، وهو مؤسس مشروع "كورنيش" للقصص المصورة والمشرف الإبداعي عليه.

كما تشارك الدكتورة سعاد سلطان الشامسي، الكاتبة والروائية وأول مهندسة طيران إماراتية، التي تتناول أعمالها قضايا اجتماعية وإنسانية، وعائشة العاجل، التي تتنوع كتاباتها بين القصة والرواية وأدب الطفل والمسرح والدراسات الإعلامية.

ويستضيف البرنامج كذلك الكاتب والروائي عادل السميطي، المتخصص في أدب الجريمة والتشويق، والروائية نجلاء الشامسي، التي تمزج في أعمالها بين القضايا الاجتماعية والنفسية والغموض، والكاتب إبراهيم المرزوقي، صاحب الروايات البوليسية وأعمال التشويق، ومنها "فاليوم" و"يوثانيجيا".

ويشارك الكاتب والروائي والشاعر محمد الحبسي، الذي تتنوع مؤلفاته بين الأدب والتاريخ والتراث، والكاتب والروائي والإعلامي صالح البحار، صاحب رواية "أنين الناي"، إلى جانب الروائي الشاب راكان الكعبي، الذي يكتب في أدب الفانتازيا والعوالم الملحمية المتخيلة، ومن أعماله "أرض السرمد: طريق أُجبرنا عليه".

وإلى جانب المشاركات الإماراتية، يستضيف المعرض نخبة من الأدباء والفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري خالد الصاوي، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية عن "ساق البامبو".

وتشمل القائمة الروائية اللبنانية نجوى بركات، والروائي السوداني أمير تاج السر، الذي وصلت أعماله إلى قوائم الجائزة العالمية للرواية العربية، والروائي السوداني حمور زيادة، الحائز على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن "شوق الدرويش"، والروائية السعودية أميمة الخميس، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب.

كما يشارك الروائي العراقي أزهر جرجيس، الذي وصلت رواياته إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتبة الأردنية سناء شعلان، التي تجمع بين الكتابة الإبداعية والبحث الأكاديمي، والكاتب والناقد التونسي نزار شقرون.

وتضم قائمة الضيوف أيضاً الروائية الليبية عائشة إبراهيم، والكاتب والشاعر اليمني مروان الغفوري، والكاتب الموريتاني الدكتور محمد ولد أحظانا، والشاعرة البحرينية إيمان أسيري، والكاتبة العُمانية شريفة التوبي، والكاتبة السورية زلفا قطوح، صاحبة رواية "بينما تنمو أشجار الليمون".

ويشارك من الأردن الكاتب مفلح العدوان، الذي تتناول أعماله التراث والمكان والذاكرة الشعبية، ومن فلسطين الكاتبة والممثلة دانا دجاني، التي تجمع بين الشعر والفنون الأدائية، ومن سوريا الكاتب إسلام أبو شكير، صاحب رواية "زجاج مطحون".

ومن مصر، تشارك الروائية والصحفية نورا ناجي، مؤلفة "بنات الباشا" و"أطياف كاميليا"، والروائي والكاتب المسرحي أحمد الملواني، والكاتبة نهى داوود، المعروفة بأعمالها في أدب الجريمة والتشويق.

ومن الكويت، تحضر الروائية والشاعرة فوزية شويش السالم، والكاتبة والأكاديمية الدكتورة عالية شعيب، والشاعرة والصحفية هدى أشكناني، فيما تشارك من لبنان الروائية إيمان حميدان، مؤلفة "توت بري".

وتشمل المشاركة المغربية الروائي عبد المجيد سباطة، مؤلف "الملف 42" التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتب عيسى ناصري. ومن المملكة العربية السعودية، يشارك الناقد والأكاديمي الدكتور حسن النعمي.

كما يشارك من العراق الروائي والقاص ضياء جبيلي، والكاتب والناقد خضير الزيدي، اللذان يقدمان تجربتين في الكتابة السردية والنقدية.

ويُشار إلى أن الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تشهد تنظيم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، تتنوع بين الجلسات الحوارية والأمسيات الأدبية وورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين، وتجمع على مدار 12 يوماً 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة، إلى جانب 106 مبدعين وأدباء من 25 دولة عربية وأجنبية، في برنامج يحتفي بتنوع التجارب الثقافية والإبداعية ويعزز التواصل بين الكتّاب والناشرين والقراء من مختلف أنحاء العالم.