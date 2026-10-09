عشاق الألعاب الإلكترونية على موعد مع منافسات مفتوحة في «الشارقة للرسوم المتحركة» 2026



يخصص «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» في دورته الرابعة برنامجاً للألعاب والرياضات الإلكترونية، يضم بطولات وتحديات يومية ومنافسات مفتوحة، بما يمنح المشاركين فرصة خوض تجارب لعب متنوعة والتنافس للفوز بأعلى النتائج، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، في منطقة الجادة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 40,500 درهم، موزعة على البطولات الرئيسية والتحديات اليومية. ويتيح البرنامج للزوار فرصة المشاركة في المنافسات، وتحدي الأصدقاء، والتنافس على صدارة لوائح النتائج اليومية، إلى جانب خوض مباريات جماعية وتجارب لعب حر طوال أيام المؤتمر.

ألعاب ومنافسات وتتويج

وتشمل المنافسات ثلاث بطولات رئيسية تمتد على مدى ثلاثة أيام، في ألعاب «سوبر سماش براذرز ألتيميت» (Super Smash Bros Ultimate)، التي تنطلق يوم الجمعة 23 أكتوبر، تليها منافسات «إي إيه سبورتس إف سي 27» (EA Sports FC 27) يوم السبت 24 أكتوبر، ثم «تيكن 8» (Tekken 8) يوم الأحد 25 أكتوبر. وتُقام أبرز المواجهات ومباريات نصف النهائي والنهائي وتتويج الفائزين على خشبة المسرح. ويُفتح التسجيل قبل انطلاق المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://www.sharjahanimation.com/tournaments، مع إتاحة فرصة التسجيل في موقع الفعالية للراغبين في المشاركة.

وتستوعب كل بطولة ما يصل إلى 64 لاعباً، مع إدراج الطلبات الإضافية على قائمة الانتظار. وتقام بطولتا «سوبر سماش براذرز ألتيميت» و«تيكن 8» بنظام المواجهات الفردية والإقصاء المزدوج، فيما تعتمد «إي إيه سبورتس إف سي 27» نظام المواجهات الفردية والإقصاء المباشر.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولات الثلاث الرئيسية 22,500 درهم، بواقع 7,500 درهم لكل بطولة، يحصل منها الفائز بالمركز الأول على 3,750 درهماً، والثاني على 2,250 درهماً، والثالث على 1,500 درهم.

تحديات بقيمة 18,000 درهم

وتتواصل المنافسات طوال أيام الفعالية عبر تحديات يومية، من بينها «جست دانس»، بجوائز قيمتها 2,500 درهم يومياً، موزعة بواقع 1,250 درهماً للمركز الأول، و750 درهماً للثاني، و500 درهم للثالث. كما يقدم كل من تحديي «إف 1 تايم ترايل» و«باك مان ديلي هاي سكور» جوائز يومية بقيمة 1,000 درهم، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 500 درهم، والثاني على 300 درهم، والثالث على 200 درهم.

ألعاب أركيد كلاسيكية ومنافسات متعددة اللاعبين

ويستمر برنامج الألعاب والرياضات الإلكترونية طوال أيام المؤتمر، حيث يمكن للزوار التسجيل في البطولات، والمنافسة على صدارة النتائج في التحديات اليومية، وخوض مواجهات مفتوحة مع لاعبين آخرين، إلى جانب تجربة ألعاب الصالات (Arcade) واللعب مع الأصدقاء.