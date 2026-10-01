دبي في أكتوبر.. الكوميديا والموسيقى بطلتا حكايات

دبي - البيان

برنامج ثقافي وترفيهي متنوع، حافل بالعروض الكوميدية والحفلات الموسيقية الحية، تشهده دبي على مدار شهر أكتوبر، حيث كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مضامينه، وعلى رأسها عودة مهرجان دبي للكوميديا بعروض تقدمها نخبة من ألمع كبار الكوميديا المحليين والدوليين، إلى جانب حفلات تتنوع بين البوب العربي، والموسيقى الإلكترونية، والروك، والموسيقى الفلبينية الأصلية، وأنغام جنوب آسيا.

وتقام فعاليات مهرجان دبي للكوميديا 2026 من 9 حتى 18 الجاري، حيث تقدم عروضه ضمن مختلف أنحاء دبي، ويعود بدورته السابعة ليقدم على مدى 10 أيام مجموعة متنوعة من عروض الكوميديا والارتجال المسرحي في عدد من أبرز الوجهات في دبي، بما فيها دبي أوبرا، وكوكا كولا أرينا، ومسرح نيو كوفنت غاردن. ويضم برنامج المهرجان نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين والإقليميين والمحليين، من بينهم فير داس، ومو غيليغان، وجون أشقر، ومنوّر الفاروقي، وأميت تاندون، وشين تود.

ويعرض في 17 أكتوبر الجاري، ضمن مهرجان دبي للكوميديا «عام على انطلاق ببروني»، بدبي أوبرا، حيث يحتفل عرض «عام على انطلاق ببروني» بالذكرى السنوية الأولى لنادي «ببروني كوميدي كلوب». ويقدم الإعلامي ورائد الأعمال كريس فايد هذه الأمسية الخاصة بمشاركة رضوان بوغرابة، ونينو أريال، وأبز علي، ونهى بشير، في عرض يجمع بين الأساليب الكوميدية المتنوعة والقصص الطريفة والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب مجموعة من المفاجآت في احتفال خاص لليلة واحدة.

وتقام في إطار البرنامج، في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، فعاليات مهرجان كوريا في دبي، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، إذ يضم مجموعة من التجارب والمنصات التفاعلية التي تتيح للزوار اكتشاف جوانب مختلفة من كوريا، بما في ذلك المطبخ الكوري، والموضة، والجمال، وعالم الترفيه. كما يقدّم المهرجان تحدي «اكتشف واجمع»، الذي يشجّع الزوار على استكشاف المنصات التفاعلية وجمع النقاط واستبدالها بمكافآت في الموقع الرئيسي للمهرجان.

وتستضيف كوكا كولا أرينا الفنانة اللبنانية نجوى كرم لتقديم حفل حي يحتفي بمسيرتها الفنية الحافلة التي جعلتها من أبرز نجوم الموسيقى في الوطن العربي. ويترقب الجمهور الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيها، مثل: «عيون قلبي» و«هيدا حكي» و«خليني شوفك بالليل» و«مغرومة»، إلى جانب باقة من الأغاني التي تعكس أسلوبها العصري في تقديم الموسيقى اللبنانية التراثية.

كما يتصدر منسق الأغاني والمنتج البلجيكي لوست فريكونسيز الموسم الجديد من فعاليات «بوهيميا تقدّم»، يوم غد، في فندق فايف نخلة جميرا. ويُشتهر الفنان المتخصص في الموسيقى الإلكترونية بأغنياته العالمية التي حققت نجاحاً كبيراً. ويقدم لوست فريكونسيز عرضاً مميزاً لموسيقى الهاوس في أمسية ساحرة في الهواء الطلق على الواجهة البحرية المطلة على دبي مارينا.

وتقدم جود سيف ذا كوين، الفرقة الأشهر عالمياً لتكريم فرقة «كوين»، عرضها الأول في دبي، 5 الجاري، بعد أكثر من 1000 عرض ناجح لها في مختلف أنحاء العالم. ويقود بابلو بادين العرض الذي يعيد إحياء الموسيقى والحضور المسرحي المرتبطين بالفنان فريدي ميركوري وفرقة «كوين»، من خلال أغانٍ شهيرة مثل Bohemian Rhapsody، وWe Will Rock You، وSomebody to Love، وRadio Ga Ga.

وتحتضن دبي أوبرا في السادس من الشهر الجاري حفل المغنية والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان، الذي يمزج بين الموسيقى العربية والبوب المعاصرة.

كما يمتع «كارل كوكس» في حفلات «باشا آيكونز» جمهوره بدبي، ضمن بلايا باشا، فايف لوكس جميرا بيتش ريزيدنس، في 9 أكتوبر الجاري. ويُشتهر كوكس بعروضه الموسيقية الطويلة ومسيرته الحافلة الممتدة لعقود في موسيقى الرقص، ويعود إلى دبي لتقديم عرض في الهواء الطلق يمزج بين موسيقى التكنو والهاوس على الواجهة البحرية.

كما يقام حفل «سوني فوديرا» في 10 أكتوبر ببلايا باشا، فايف لوكس جميرا بيتش ريزيدنس، إذ يعود منسق الأغاني والمنتج الأسترالي سوني فوديرا إلى دبي للمشاركة في «باشا أيكونز»، ويقدم عرضاً بأسلوبه المميز في موسيقى الهاوس.

ومن بين العروض والفعاليات الأخرى حفل «تي جيه مونتيردي» و«كي زي تاندينجان» في حفل مباشر، بتاريخ 11 أكتوبر، في كوكا كولا أرينا، وحفل نانسي عجرم في 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا أيضاً، حيث تعود المغنية اللبنانية لتقديم أمسية مميزة تتضمن مجموعة من أغاني البوب العربية من مختلف مراحل مسيرتها الفنية. وتشتهر عجرم بمسيرة موسيقية حافلة تمتد لأكثر من عقدين، وتقدم عرضاً يضم باقة من أشهر أغنياتها الناجحة التي رسخت مكانتها بين أبرز الفنانات في المنطقة.

ويحتضن مسرح حديقة زعبيل حفل «فالغوني باثاك»، في 24 أكتوبر، إذ تقدم المغنية الهندية فالغوني باثاك أمسية تجمع بين الموسيقى والرقص. كما يضم البرنامج مجموعة حفلات وفعاليات أخرى متنوعة، مثل: «بلاك كوفي» في حفل مباشر (24 أكتوبر - في أوشوايا دبي هاربر، مرسى دبي)، حفل فرقة Blue في جولة خاصة في 25 أكتوبر 2026 على مسرح دبي ميلينيوم، مدينة إكسبو دبي، مهرجان صيف ناشفيل (31 أكتوبر 2026- مسرح مدينة دبي للإعلام)، «آدم بورت» في «باشا آيكونز».