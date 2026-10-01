«دبي بلس» تبدأ اليوم رحلتها على متن «طيران الإمارات»

في خطوة تعزز حضور الإنتاج الإماراتي والعربي وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للوصول إلى المشاهدين حول العالم، أعلنت منصة «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن بدء عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية، اعتباراً من اليوم، عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد (ICE) على متن رحلات «طيران الإمارات»، لترافق ملايين المسافرين إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة دبي للإعلام و«طيران الإمارات»، الهادفة إلى تعزيز حضور المحتوى المحلي والعربي، وتقديم محتوى يعكس تطور المشهد الإعلامي والإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة.

وستقدم المنصة شهرياً عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد (ICE) محتوى جديداً، وستضم المجموعة التي تعرضها خلال أكتوبر الجاري نحو 10 برامج و35 حلقة، بإجمالي يتجاوز 20 ساعة، تجمع بين إنتاجات المنصة الأصلية وعدد من أعمال تلفزيون دبي وسما دبي. وتشمل مسلسلات «دارا»، و«بنات عبدالغني»، و«33»، و«ترند»، و«وديمة وحليمة»، و«آخر الشهر»، و«السيرك»، و«باب السين»، و«دنون»، و«أفكار أمي»، إلى جانب برامج «المفتش فصيح»، و«بصمات»، و«دار الحي»، و«قيم»، و«الطبيعة مع علي بن ثالث»، وبودكاست «شيفرة»، وغيرها، لتعكس تنوع إنتاجها الدرامي ضمن مكتبة (ICE) الترفيهية التي تضم نحو 6500 قناة بأكثر من 40 لغة.

وفي هذا السياق، عبّر سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، عن اعتزازه بالشراكة مع «طيران الإمارات»، مؤكداً أهميتها في تعزيز حضور إنتاجات «دبي بلس» والوصول بها إلى جمهور متنوع من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «يشهد قطاع صناعة المحتوى في دولة الإمارات والمنطقة تطوراً متسارعاً، يستند إلى طاقات إبداعية ومواهب قادرة على تقديم أعمال تجمع بين جودة الإنتاج وثراء القصص وتنوعها، وتعكس في الوقت نفسه هويتنا وثقافتنا بروح معاصرة».

مشيراً إلى أن «دبي بلس» تواصل ترسيخ حضورها على الساحة العربية، من خلال مكتبة واسعة تجمع الإنتاجات الأصلية والأعمال الدرامية والبرامج الثقافية والمعرفية والترفيهية، وتلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وأضاف: «تحرص مؤسسة دبي للإعلام من خلال «دبي بلس» على الاستثمار في المحتوى النوعي، ودعم صنّاعه، وتوسيع قنوات حضوره أمام الجمهور.

وتأتي شراكتنا مع «طيران الإمارات» امتداداً لهذا التوجه، بما تجمعه من خبرات المؤسسة في صناعة المحتوى وانتشار الناقلة عالمياً، لتقدم نموذجاً للتكامل والتعاون بين الجانبين، وتتيح للمسافرين الاستمتاع بتجربة ترفيهية أكثر تنوعاً، والتعرف إلى مجموعة من القصص والأعمال الإماراتية والعربية النوعية».

يُذكر أن مؤسسة دبي للإعلام أطلقت منصة «دبي بلس» في يناير 2026، لتقدم تجربة مشاهدة متكاملة وآمنة تناسب جميع أفراد العائلة.

وتعد المنصة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بمكتبة تضم أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى المحلي والعربي والعالمي، تشمل البرامج والمسلسلات والأفلام والإنتاجات الأصلية والأعمال الحصرية، إلى جانب أبرز البطولات والفعاليات الرياضية والبث المباشر لقنوات مؤسسة دبي للإعلام، بما يعزز دورها في دعم المحتوى الإماراتي والعربي وتوسيع حضوره عالمياً.