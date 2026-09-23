رئيسة معهد العالم العربي تزور مؤسسة العويس الثقافية في دبي

استقبل الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، آن كلير ليجندر، رئيسة معهد العالم العربي بباريس، والوفد المرافق لها، في مقر المؤسسة أمس، بحضور عبد الحميد أحمد، الأمين العام للمؤسسة، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء-الأمين المالي، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

رافق ليجندر في زيارتها، جان كريستوف، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، وليلى مراد، المستشارة الدبلوماسية للرئيسة، وأنطوان ألترمين، مستشار الثقافة والتعاون في سفارة فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيد نورين، مدير الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وكلارا إسكينيه، مسؤولة البرامج الثقافية بالسفارة.

واستعرض الدكتور سليمان موسى الجاسم خلال الزيارة طبيعة عمل المؤسسة وأهمية الجوائز التي تمنحها لتكريم المثقفين العرب. وقام الوفد بجولة على مرافق المؤسسة، حيث زار معرض صور سلطان العويس، واطّلع على مفردات من عالمه التجاري التراثي الذي تحوّل إلى مؤسسة ثقافية عملاقة، كما زار مكتبة المؤسسة والمسرح وقاعة المعارض وغيرها من المرافق الثقافية.

وأعربت آن كلير ليجندر عن سعادتها بهذا الصرح الثقافي الكبير الذي يحقق حضوراً كبيراً طيلة أربعين عاماً في خدمة الثقافة العربية وتعزيز مكانتها، كما أبدت إعجابها بشخصية الشاعر سلطان العويس الذي ترك أثراً واضحاً في الثقافة العربية، ثم شاهد الوفد فيلماً قصيراً عن تاريخ تأسيس الجائزة.

كما عقد الوفد الفرنسي اجتماعاً مع أعضاء الأمانة العامة والفريق الإداري للمؤسسة، تباحث خلاله الطرفان سبل التعاون المستقبلي بين معهد العالم العربي ومؤسسة العويس الثقافية.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم لآن كلير ليجندر مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 – 2025)، وقدم مسكوكة مماثلة للقنصل الفرنسي جان كريستوف، وبدورها قدمت رئيسة معهد العالم العربي مطبوعات المعهد القيّمة التي تضم تاريخ المعهد وأبرز أنشطته.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية للوفد مع أعضاء مجلس الأمناء.