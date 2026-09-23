سمكة «البرتقال» الاستوائية.. مذهلة غريبة المواصفات



اكتشف باحثون في غابات الأمازون البرازيلية نوعاً جديداً ومذهلاً من الأسماك الصغيرة بألوان زاهية، أطلقوا عليها اسم «لايموسيميون لارانجا Laimosemion laranja».



ويعني الاسم «البرتقال» باللغة البرتغالية، تيمناً بالبقع والخطوط البرتقالية الجذابة التي تزين ذكور هذا النوع الذي لا يتجاوز طوله ثلاثة سنتيمترات، فضلاً عن تكريم المنطقة التي اكتُشف فيها.



وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية «زوسيستماتيكس آند إيفوليوشن» يتميز هذا النوع بقدرة أجنته الفريدة على إيقاف نموها والبقاء كامنة في الطين الرطب حتى تعود مياه الأمطار لملء البرك من جديد.



ورغم روعة هذا الاكتشاف، سارع العلماء للتوصية بتصنيف هذه السمكة كنوع «مهدد بالانقراض»؛ إذ ينحصر وجودها في ثلاث برك صغيرة فقط تعاني من التلوث البلاستيكي، والتمدد العمراني، ومخلفات التعدين وإزالة الغابات.