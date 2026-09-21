شريحة أقل من سُمك الشعرة درع يحجب الإشعاعات

نجح فريق بحثي كوري جنوبي في ابتكار شريحة رقيقة للغاية، يقل سُمكها عن سمك شعرة الإنسان بخمس مرات، قادرة على حجب أكثر من 99.9999999% من الموجات الكهرومغناطيسية وإخفاء الأجسام من أجهزة الرصد الحراري.

واعتمد الباحثون في تصميم هذه الشريحة، الذي نُشرت تفاصيله في دورية «أدفانسد كومبوزيتس آند هايبرد ماتيريالز» والبالغ سُمكها 17.5 ميكرومتراً فقط، على هندسة مستوحاة من البناء التقليدي بطريقة «الطوب والأسمنت».

وتعمل ألياف الأنابيب النانوية الكربونية بمثابة «الطوب» الهيكلي الذي يمنح الشريحة قوة شد هائلة تبلغ 1.02 جيجاباسكال، وهي قوة تضاهي الفولاذ عالي المقاومة.

في المقابل، تُستخدم صفائح مادة «الماكسين» النانوية بمثابة «الأسمنت» الموصل للكهرباء الذي يملأ الفراغات ويربط الألياف ببعضها.

ويضمن هذا التصميم المبتكر مسارات كهربائية مستمرة ترفع من كفاءة حجب الموجات إلى نحو 90 ديسيبل، بينما يقلل طلاء «الماكسين» الخارجي من الانبعاثات تحت الحمراء، ما يجعل المادة شبه مخفية عن كاميرات التصوير الحراري، مع الحفاظ على استقرارها حتى في ظروف الحرارة والرطوبة العالية.