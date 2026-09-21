علي الهاملي يوقّع «دوائر النمل» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

وقّع الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي كتابه الجديد «دوائر النمل»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مؤخراً.

ويقدّم الكتاب مجموعة من التجليات التي تتخذ من عالم النمل مرآةً لعالم البشر، إذ تتنقل بطلة الكتاب بين عدد من المواقف والأماكن، بدءاً من الدائرة التي كانت تعمل بها، مروراً بمعرض الوظائف وعالم الأعمال والبورصة والقنوات الفضائية، إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومكتبة الكون، وغيرها من الأماكن، راصدةً ما يدور حولها بعين ناقدة وروح ساخرة.



ومن خلال شخصية النملة، يطرح المؤلف جملة من القضايا الإدارية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مستعيناً بالمفارقة والرمز والسخرية الهادئة للكشف عن بعض التناقضات التي تحكم حياة الإنسان المعاصر.

ويجمع الكتاب بين بساطة الحكاية وعمق الفكرة، في أسلوب يفتح المجال أمام القارئ للتأمل وإعادة النظر في كثير من الظواهر والمواقف المألوفة.



وأعرب الهاملي عن سعادته بتوقيع كتابه في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة ثقافية مهمة تجمع الكاتب بالقارئ، وتمنح الكتاب فرصة الوصول إلى جمهور واسع من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وأضاف: إن «دوائر النمل» محاولة للنظر إلى عالم البشر من زاوية مختلفة، مشيراً إلى أن اختيار النملة بطلةً للكتاب لم يكن مصادفة، فهي كائن صغير يعيش في عالم شديد التنظيم، لكنه حين يدخل دائرة المعاناة، مثل البشر تماماً، يواجه الكثير من المفارقات والأسئلة.



ويأتي إصدار «دوائر النمل» إضافةً جديدة إلى تجربة علي عبيد الهاملي في الكتابة الصحفية والأدبية، التي تمتد عقوداً وتجمع بين التأمل في الحياة، ورصد تحولات المجتمع، والاهتمام بقضايا الإنسان والثقافة والإعلام والسياسة.