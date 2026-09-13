تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، وتستمر حتى 18 سبتمبر، بمشاركة عارضين من 95 دولة، من بينها 7 دول تشارك للمرة الأولى، وبأكثر من 1500 فعالية ثقافية ومعرفية.

وتستضيف الدورة الجديدة للمعرض «ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا» ضيف شرف، فيما تحتفي بالخليل بن أحمد الفراهيدي «شخصية محورية»، ورواية «دون كيخوته» للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس «كتاب العالم».

ويتضمن البرنامج عروضاً فنية ومسرحية، إلى جانب «ليالي الشعر»، و«بودكاست من أبوظبي»، وبرنامج «الفصل التالي»، فضلاً عن برامج الأطفال والناشئة والفعاليات التعليمية والمهنية.

ويحمل المعرض هذا العام شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، ويواكب إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، من خلال برنامج يضع الأسرة في قلب التجربة الثقافية، كما يطلق مبادرة «أعلام الإمارات» لتوثيق تجارب رموز الثقافة والفكر في الدولة، إلى جانب استضافة حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ20 لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026.