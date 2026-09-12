الهيئة الوطنية للإعلام تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار دورها في تنظيم قطاع الإعلام وتحفيز صناعة النشر، ودعم بيئة تتيح لدور النشر وصنّاع المحتوى تطوير أعمالهم وتوسيع حضورهم في الأسواق المحلية والدولية.

وتهدف المشاركة إلى تعريف دور النشر والكتّاب والزوار بالخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالات الترخيص واعتماد المحتوى الإعلامي، وفقاً للتشريعات الإعلامية المعتمدة، بما يسهّل إجراءات ممارسة أنشطة النشر، ويدعم نمو القطاع، ويعزز جودة المحتوى وتنوعه.

وقال محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أمينها العام: "تمثل صناعة النشر ركيزة أساسية في إنتاج المعرفة وتنمية الاقتصاد الإبداعي، ونسعى إلى تعزيز تنافسيتها وتوسيع فرص نموها، من خلال توفير بيئة تنظيمية وخدمية تحفّز الاستثمار، وتيسّر أعمال الناشرين، وتدعم تطوير المحتوى، مع ضمان الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة".

وأضاف: "تتيح مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الاطلاع على تطورات صناعة النشر والتحولات في بيئة أعمالها، والحوار المباشر مع الناشرين لفهم احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والاستفادة من مرئياتهم في تطوير خدماتنا وإجراءاتنا، بما يواكب تطور أساليب إنتاج المحتوى ونشره وتوزيعه".

وأكد محمد سعيد الشحي أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل منصة لتعزيز حضور دور النشر وفتح أسواق جديدة أمام إصداراتها، وبناء شراكات في مجالات الترجمة والتوزيع وحقوق النشر، بما يوسّع التعاون بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم حول العالم.

وتعكس مشاركة الهيئة حرصها على تعزيز الشراكة مع دور النشر والمؤسسات الثقافية، ودعم إسهامها في إثراء المحتوى العربي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً لصناعة النشر والإبداع.





