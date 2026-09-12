«أضواء على حقوق النشر» يفتح باب طلبات المنح

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المنح لعام 2026، ضمن برنامجه الرائد «أضواء على حقوق النشر»، بداية من 12 وحتى 25 سبتمبر الجاري، بما يخدم دعم ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتب إلى صيغ رقمية وصوتية، ونشر الوعي بأهمية احترام حقوق النشر، ما يخدم جهود المركز في توسيع حضور المحتوى العربي حول العالم، وتعزيز حركة الترجمة.

ويسعى البرنامج إلى تكريس التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، من خلال تمويل مشاريع الترجمة، لتسهيل الوصول إلى محتوى عربي وعالمي بجودة أعلى، ويتوقع أن تشهد الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ازدياداً في عدد طلبات التسجيل في المنح، ما يعزز الدور الريادي لمركز أبوظبي للغة العربية في بناء بيئة نشر مستدامة، تحوّل معها البرنامج إلى منصة تربط الناشرين، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة بين اللغات والثقافات، وتعكس الدور الرائد لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي في حماية حقوق التأليف والنشر.

ويسهم برنامج أضواء على حقوق النشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز والرامية إلى تمكين المحتوى العربي من الوصول إلى أسواق جديدة، ودعم منظومة النشر والترجمة، من خلال نجاحه في استقطاب دور النشر حول العالم؛ إذ حقق البرنامج في السنوات الأخيرة إنجازات متميزة تضاف إلى نجاحاته منذ انطلاقته في عام 2009، حيث أصدر منذ ذلك الحين نحو 1390 عملاً مترجماً في عدد واسع من التخصصات من بينها كتب الأطفال، والعلوم، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية. كما رسّخ البرنامج شراكاته الفاعلة مع أهم دور النشر في العالم، ما عزّز حضور الثقافة العربية دولياً، وأثرى المكتبة العربية بمحتوى مترجم عالي الجودة.

ويتماشى برنامج «أضواء على حقوق النشر» مع رؤية دولة الإمارات في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المعرفي؛ إذ تُعزز المبادرة مكانة أبوظبي مركزا عالمياً رائداً في مجالات الترجمة والنشر، وترسخ التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوطيد التعاون بين الناشرين العرب والدوليين، وإنتاج محتوى ثقافي مبتكر يواكب متطلبات التحول الرقمي العالمي عبر منتجات عالية الجودة تُسهم في بناء منظومة إبداعية مستدامة.

وكانت دورة العام الماضي 2025 من البرنامج قد استقبلت 1633 طلباً تقدمت بها 113 دار نشر من 29 بلداً، وذلك خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وتم اعتماد 69 منحة، في حين قدّم البرنامج منحاً تراوحت قيمتها بين 9200 و17400 درهم لكل كتاب مُترجم، وتبلغ قيمة منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3700 و7400 درهم، ومنحة الكتاب الصوتي بين 5500 و7400 درهم.