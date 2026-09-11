تقنية تحوّل ملوثات البيئة إلى مركبات صيدلانية قيمة

دبي - البيان

نجح فريق بحثي بجامعة «رايس» الأمريكية في تطوير طريقة مبتكرة لإعادة تدوير مركبات الفلور السامة، الموجودة في نفايات رغوة إطفاء الحرائق، وتحويلها إلى مركب «فلوريد الفضة» المفيد في تصنيع الأدوية والمنتجات الزراعية.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Chemical Engineering، تمكّن العلماء من تحويل هذه المواد الخطيرة من مشكلة تلوث بيئي إلى مادة كيميائية قيمة ومفيدة.

وتعتمد العملية على امتصاص المركبات السامة بواسطة الكربون المنشّط، ثم تسخينها فورياً لمئات الدرجات المئوية عبر نبضات كهربائية سريعة بوجود نترات الفضة.

وبفضل استخدام حاجز فاصل من ألياف الكوارتز، ينطلق الفلور ليرتبط بالفضة مكوّناً «فلوريد الفضة» دون أن يعود للتحول لفضة معدنية.

وتتميز هذه التقنية بالتخلص من أكثر من 99.9% من الفلور المتاح في النفايات، وتحويل 90% منه إلى شكل قابل للاستخدام مجدداً، مع إمكانية إعادة استخدام الفضة ذاتها في العمليات القادمة، ما يُكرّس مفهوم الكيمياء الدائرية المستدامة.